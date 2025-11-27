Advertisement
trendingNow13019587
Hindi NewsHealth

शरीर में गांठ दिखते ही घबरा जाता है मन, जानिए कब होता है खतरा, और कब नहीं

आमतौर पर गांठ दिखने पर किसी बड़ी बीमारी का खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन हर लंप को देखकर घबराना सही नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब नहीं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर में गांठ दिखते ही घबरा जाता है मन, जानिए कब होता है खतरा, और कब नहीं

Lump: शरीर में अचानक कोई गांठ दिख जाए तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हर गांठ एक जैसी नहीं होती. कुछ बिलकुल नॉर्मल होती हैं और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं. आयुर्वेद में गांठों को 2 कैटेगरी अर्बुद और ग्रन्थि में समझाया गया है. दोनों की प्रकृति, वजह और जोखिम अलग-अलग होते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि सही वक्त पर सही उपचार लिया जा सके.

अर्बुद गांठ को समझें
अर्बुद ऐसी गांठ होती है जो ठोस होती है और धीरे-धीरे बढ़ती रहती है. इसमें आमतौर पर दर्द नहीं होता, इसलिए कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते. आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर के मांस, रक्त और मेद जैसे धातु असंतुलित हो जाते हैं और उस जगह रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तब टिश्यू गाढ़े होकर गांठ बनाने लगते हैं. अर्बुद की वृद्धि रुकती नहीं, इसी वजह से इसे ध्यान देने की जरूरत होती है. कुछ अर्बुद हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आगे चलकर खतरा भी पैदा कर सकते हैं.

ग्लैंड को समझें
दूसरी तरफ, ग्लैंड आमतौर पर छोटी और हल्की सख्त गांठ होती है. यह अक्सर इन्फेक्शन, हार्मोनल बदलाव या लिम्फ नोड्स की सूजन के कारण बनती है. ग्रन्थि में हल्का दर्द भी हो सकता है और यह नरम, जैली जैसी या थोड़ी कठोर भी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गांठ का असर
कई बार ये अपने आप कुछ दिनों में कम भी हो जाती है. आयुर्वेद के अनुसार ग्रन्थि वात, पित्त और कफ तीनों के असंतुलन से बनती है. कफ गांठ देता है, वात उसे कठोर करता है और पित्त हल्की गर्मी या रेडनेस पैदा कर सकता है.

दोनों में क्या है फर्क?
दोनों में बड़ा फर्क यह है कि अर्बुद बढ़ने वाली गांठ है, जबकि ग्रन्थि आमतौर पर बढ़ती नहीं. अर्बुद दर्दरहित होता है और गहरे टिश्यू में बनता है, जबकि ग्रन्थि सतही भी हो सकती है और हल्का दर्द दे सकती है. आधुनिक विज्ञान की भाषा में अर्बुद को ट्यूमर-टाइप ग्रोथ कहा जाता है, जहां सेल्स का डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो जाता है. ये बेनिन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी. ग्रन्थि ज्यादातर इन्फेक्शन, वायरल इश्यू या ग्लैंड स्वेलिंग की वजह से बनती है.

नॉर्मल लंप्स
कुछ गांठें सामान्य मानी जाती हैं, जैसे सॉफ्ट फैटी सिस्ट, इन्फेक्शन से बनी दर्दनाक गांठ या वायरल के दौरान बढ़ने वाले लिम्फ नोड्स. अगर गांठ लगातार बढ़ रही हो, बहुत कठोर हो, हिलती न हो, दर्द न करे और साथ में वजन कम हो या कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

LumpGland

Trending news

भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद