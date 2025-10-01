क्या दिल 'धक-धक' ज्यादा कर रहा है? इसको न समझें नॉर्मल, हो सकता है जानलेवा

Excessive Heart Rate Reason: हार्ट बीट नॉर्मल होना जरूरी है, लेकिन कई बार अचानक हार्ट बीट तेज या धीमा हो जाता है. ऐसा लगता है कि दिल किसी परेशानी से गुजर रहा है. लेकिन एक्सरसाइज करने, दिमाग के संकेत देने या गर्भवती होने की स्थिति में ऐसा सामान्य है. अगर ये बार-बार हो रहा है, पसीने आ रहे हैं और शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो ये घातक है.

क्यों होता है इरेगुलर हार्ट बीट?

इरेगुलर हार्ट बीट स्ट्रेस, शराब और सिगरेट का सेवन, खून की कमी, बीपी और थायराइड असंतुलित होने पर होती है. हार्ट अटैक का खतरा होने पर भी दिल बार-बार तेजी से धड़कता है.

तेज हार्ट बीट को नार्मल कैसे करें?

लंबे समय तक ऐसे लक्षणों को अनदेखा किया जाना घातक हो सकता है. दिल की धड़कन को सामान्य रखने के लिए सांस से जुड़े प्राणायाम (अनुलोम-विलोम) कर सकते हैं. गहरी सांस लेकर धीरे-धीरे बाहर छोड़ने की कोशिश करें. इससे दिल की धड़कन की गति सामान्य रहेगी. इसके अलावा, हार्ट बीट तेज होने पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. ठंडा पानी पीएं और चेहरा भी धोएं. स्थिति न सुधरने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

आयुर्वेदिक उपाय से पाएं छुटकारा

आयुर्वेदिक उपाय के तौर पर रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी और शहद या अर्जुन की छाल को ले सकते हैं. सुबह तुलसी की कुछ पत्तियों को शहद के साथ लें, जबकि अर्जुन की छाल को काढ़ा बनाकर पीएं. आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को दिल के लिए अमृत माना गया है. यह दिल के कई विकारों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है.

गिलोय और अश्वगंधा भी कर सकता है आपकी मदद

गिलोय और अश्वगंधा भी दिल की धड़कन को सामान्य रखने में मदद करते हैं. गिलोय और अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ता. इसके अलावा, कोशिश करें कि कैफीन युक्त पेय पदार्थ न लें और साथ ही पैक्ड पेय जैसे डिब्बाबंद जूस या ड्रिंक्स लेने से परहेज करें.

