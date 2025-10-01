Advertisement
trendingNow12942928
Hindi NewsHealth

क्या दिल 'धक-धक' ज्यादा कर रहा है? इसको न समझें नॉर्मल, हो सकता है जानलेवा

Excessive Heart Rate: इरेगुलर हार्ट बीट होना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. कई बार इरेगुलर हार्ट बीट होने का कारण कई गंभीर बीमारी हो सकती है. इस खबर में हम आपको इस समस्या के बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या दिल 'धक-धक' ज्यादा कर रहा है? इसको न समझें नॉर्मल, हो सकता है जानलेवा

Excessive Heart Rate Reason: हार्ट बीट नॉर्मल होना जरूरी है, लेकिन कई बार अचानक हार्ट बीट तेज या धीमा हो जाता है. ऐसा लगता है कि दिल किसी परेशानी से गुजर रहा है. लेकिन एक्सरसाइज करने, दिमाग के संकेत देने या गर्भवती होने की स्थिति में ऐसा सामान्य है. अगर ये बार-बार हो रहा है, पसीने आ रहे हैं और शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो ये घातक है.

 

क्यों होता है इरेगुलर हार्ट बीट?
इरेगुलर हार्ट बीट स्ट्रेस, शराब और सिगरेट का सेवन, खून की कमी, बीपी और थायराइड असंतुलित होने पर होती है. हार्ट अटैक का खतरा होने पर भी दिल बार-बार तेजी से धड़कता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

तेज हार्ट बीट को नार्मल कैसे करें?
लंबे समय तक ऐसे लक्षणों को अनदेखा किया जाना घातक हो सकता है. दिल की धड़कन को सामान्य रखने के लिए सांस से जुड़े प्राणायाम (अनुलोम-विलोम) कर सकते हैं. गहरी सांस लेकर धीरे-धीरे बाहर छोड़ने की कोशिश करें. इससे दिल की धड़कन की गति सामान्य रहेगी. इसके अलावा, हार्ट बीट तेज होने पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. ठंडा पानी पीएं और चेहरा भी धोएं. स्थिति न सुधरने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

 

आयुर्वेदिक उपाय से पाएं छुटकारा
आयुर्वेदिक उपाय के तौर पर रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी और शहद या अर्जुन की छाल को ले सकते हैं. सुबह तुलसी की कुछ पत्तियों को शहद के साथ लें, जबकि अर्जुन की छाल को काढ़ा बनाकर पीएं. आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को दिल के लिए अमृत माना गया है. यह दिल के कई विकारों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है.

 

गिलोय और अश्वगंधा भी कर सकता है आपकी मदद
गिलोय और अश्वगंधा भी दिल की धड़कन को सामान्य रखने में मदद करते हैं. गिलोय और अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ता. इसके अलावा, कोशिश करें कि कैफीन युक्त पेय पदार्थ न लें और साथ ही पैक्ड पेय जैसे डिब्बाबंद जूस या ड्रिंक्स लेने से परहेज करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

excessive heart rateexcessive heart rate reason

Trending news

ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
;