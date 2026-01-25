Advertisement
ऊपर से नमक खाते हैं? किडनी फेलियर का हो सकता है रिस्क; जानें बचाव के तरीके..

'ऊपर से नमक' खाते हैं? किडनी फेलियर का हो सकता है रिस्क; जानें बचाव के तरीके..

Kidney Health: खाने में नमक की मात्रा ज्यादा होने पर किडनी पर असर पड़ता है. इससे हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:49 PM IST
'ऊपर से नमक' खाते हैं? किडनी फेलियर का हो सकता है रिस्क; जानें बचाव के तरीके..

High Salt Diet: हमारे खाने में नमक की खास अहमियत होती है, नमक के बीना खाना फीका लगता है. लेकिन क्या आपको अंदाजा भी है कि ज्यादा नमक खाने का आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है. आज के समय में जंक फूड के बढ़ते चलने ने खाने में नमक मात्रा की बेहद बढ़ा दी है. इसका बुरा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. खासकर खाने में ऊपर से डाला गया नमक या पैकेट बंद खाने का सोडियम हमारी शरीर के बेहद जरूरी हिस्सा किडनी पर बुरा असर डालते हैं. हाल ही में आई रिसर्ट बताती है कि हाई साल्ट डाइट किडनी फेलियर के सबसे बड़े कारणों में से एक है. इस खबर में हम आपको ज्यादा नमक आपकी किडनी पर कैसे असर डाल रहा है. 

 

हाई ब्लड प्रेशर और फिल्टरेशन में परेशानी
हमारी शरीर में किडनी खून को साफ करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है. ऐसे में जब हम ज्यादा नमक खाके लगते हैं, तो हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है. इसके बाद इसे बैलेंस करने के लिए बॉडी नसों में ज्यादा पानी रोकने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. वहीं हाई ब्लड प्रेशर किडनी की ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे किडनी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है. 

किडनी स्टोन
आपको बता दें, नमक का सीधा असर किडनी स्टोन पर पड़ता है? बॉडी में सोडियम जब ज्यादा होता है, तो किडनी को पेशाब के रास्ते ज्यादा मात्रा में सोडियम को बाहर निकालना पड़ता है. अधिक कैल्शियम किडनी के अंदर जमा होने लगता है, जिससे समय के साथ पथरी का कारण बन जाता है. नमक कम करके आप न केवल बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि पथरी के खतरे को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं. 

 

वाटर रिटेंशन
बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ने से बॉडी की तरल पदार्थ निकालने की क्षमता पर असर पड़ता है. इससे शरीर के टिश्यू में पानी जमा हो जाते हैं, जिससे 'एडिमा' या 'वाटर रिटेंशन' कहते हैं. कई बार नमक की मात्रा ज्यादा होने पर पैरों, टखनों या आंखों के नीचे सूजन हो जाती है. ऐसे लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, ये आपकी किडनी में ज्यादा नमक जमने के लक्षण हो सकते हैं. बॉडी में सोडियम की मात्रा कम करने पर किडनी बेहतर तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाती है. 

 

कैसे करें बचाव?
पैकेज्ड फूड से बचें - चिप्स, सॉस, अचार और पैकेज्ड सूप में नमक की मात्रा ज्यादा होता है. ऐसे में इन्हें सीमित मात्रा में रखें.  
ऊपर से नमक न डालें- कुछ लोगों को खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत होती है. ऐसे में डाइनिंग टेबल से नमक की दानी हटा दें. खाना पकाने समय जितना नमक डालना हैं डाल दें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

