इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स काफी नहीं, करें ये काम; सेहत और पैसों की होगी बचत!
Health

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स काफी नहीं, करें ये काम; सेहत और पैसों की होगी बचत!

Natural immunity boosters: आज के समय अधिकतर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. क्या आप जानते हैं बिना सप्लीमेंट्स के भी आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:51 PM IST
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स काफी नहीं, करें ये काम; सेहत और पैसों की होगी बचत!

Natural immunity boosters: आज के समय में अधिकतर लोग अपनी सेहत को लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं. अधिकतर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स, विटामिन्स का सेवन करते हैं. मार्केट में मिलने वाले इन प्रोडक्ट्स से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है. इम्यूनिटी बूस्ट होने से शरीर कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रहता है. क्या आप जानते हैं आप बिना गोली खाए भी अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं. 

गहरी नींद 
नींद ना केवल थकान को दूर करता है बल्कि शरीर को हील भी करता है. जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर की प्रतिरोधक कोशिकाएं सक्रिय होती हैं. गहरी नींद लेने से थकान दूर होती है वहीं शरीर में एनर्जी आती है. रात की गहरी नींद से इम्युनिटी मजबूत होती है. इम्यूनिटी शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है. 

सर्दी-जुकाम 
अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर की इम्यूनिटी क्षमता कम हो जाती है. जिस वजह से सर्दी, जुकाम, फ्लू और थकान की समस्या हो सकती है. 

गहरी नींद लेना है जरूरी है 
आज के समय में तनाव की वजह से शरीर की इम्यूनिटी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है.तनाव की वजह से हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं जिस वजह से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. गहरी नींद से तनाव कम होता है वहीं दिमाग भी शांत होता है गहरी नींद ना केवल शरीर की थकान दूर करता है बल्कि मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखता है 

शरीर को हील करता है नींद 
जब इंसान बीमार हो जाता तो उसे ज्यादा नींद आती है. नींद कमजोरी की वजह नहीं, बल्कि शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है. जब शरीर बीमारी से लड़ रहा होता है तो उस दौरान शरीर को आराम की जरूरत होती है. इसी वजह से उस समय नींद आती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  US: बच्चों के लिए इन 4 बीमारियों की कंबाइंड वैक्‍सीन नहीं, अलग अलग टीके ही लगेंगे, सरकार का फैसला 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

