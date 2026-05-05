क्या पीरियड्स में होती है हेवी ब्लीडिंग, डॉक्टर ने बताया कब हैं नॉर्मल और कब खतरनाक

अक्सर पीरियड्स को हम ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा मानकर चलते हैं—हर महीने आता है, थोड़ी असुविधा होती है और फिर सब सामान्य हो जाता है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार यही पीरियड्स हमारे शरीर के भीतर चल रही किसी समस्या का संकेत भी दे सकते हैं. समस्या यह है कि हम में से ज़्यादातर महिलाएं इन संकेतों को “नॉर्मल” मानकर टाल देती हैं—जब तक कि स्थिति गंभीर न हो जाए. यह समझना जरूरी है कि कौन-सी बातें सामान्य हैं और किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए.

बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को हल्के में न लें

अगर आपको बार-बार पैड बदलना पड़ रहा है, खून के बड़े थक्के आ रहे हैं या पीरियड्स एक हफ्ते से ज्यादा चल रहे हैं, तो इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता. इसे Menorrhagia की स्थिति माना जाता है. ऐसी स्थिति में शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिससे लगातार थकान, चक्कर आना और कमजोरी महसूस हो सकती है. इसके पीछे हार्मोनल गड़बड़ी या गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

दर्द अगर जीवन को प्रभावित करने लगे, तो ध्यान दें

पीरियड्स के दौरान हल्का दर्द आम है, लेकिन अगर दर्द इतना बढ़ जाए कि रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाए, तो यह संकेत है कि बात सामान्य नहीं है.

कई बार यह Endometriosis जैसी स्थिति का संकेत हो सकता है. बार-बार दर्द की दवाओं पर निर्भर रहना समाधान नहीं है—कारण समझना जरूरी है.

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अनियमित पीरियड्स को नजरअंदाज करना सही नहीं

कभी जल्दी, कभी देर से, या कई महीनों तक पीरियड्स का न आना—ये सब शरीर के हार्मोनल संतुलन में गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं.

ऐसी स्थिति में PCOS, थायरॉयड की समस्या, तनाव या जीवनशैली में बदलाव जिम्मेदार हो सकते हैं. अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो जांच जरूरी है.

पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग एक संकेत हो सकता है

अगर आपको पीरियड्स के बीच में भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे सामान्य मानकर छोड़ देना सही नहीं है. इसके पीछे इन्फेक्शन, हार्मोनल बदलाव या गर्भाशय से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. सही कारण जानना जरूरी है.

सफेद पानी में बदलाव को समझें

सामान्य सफेद पानी शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. लेकिन अगर इसमें बदबू आने लगे, रंग बदल जाए या खुजली और जलन हो, तो यह इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है.

ऐसे लक्षणों को अनदेखा करने से समस्या बढ़ सकती है.

अचानक पीरियड्स का बंद हो जाना

अगर आपके पीरियड्स अचानक बंद हो जाते हैं और प्रेग्नेंसी नहीं है, तो यह शरीर में किसी बदलाव का संकेत है. यह तनाव, अत्यधिक एक्सरसाइज, वजन में बदलाव या हार्मोनल कारणों से हो सकता है. इसे समझना जरूरी है, नजरअंदाज करना नहीं.

बहुत ज्यादा थकान या चक्कर आना

अगर पीरियड्स के दौरान कमजोरी इतनी ज्यादा हो कि रोज़मर्रा के काम प्रभावित होने लगें, तो यह खून की कमी का संकेत हो सकता है. खासतौर पर अगर लंबे समय से भारी ब्लीडिंग हो रही हो, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर आपको लगे कि:

लक्षण बार-बार हो रहे हैं

आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है

या शरीर पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा

तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.