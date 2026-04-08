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Hindi NewsHealthक्या आप भी पीरियड्स के दर्द को करती हैं नजरअंदाज, एक्सपर्ट ने समझाया कब नॉर्मल और कब है खतरनाक

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द को करती हैं नजरअंदाज, एक्सपर्ट ने समझाया कब नॉर्मल और कब है खतरनाक

पीरियड्स के दौरान दर्द होना बेहद नॉर्मल है. अक्सर लड़कियों को पीरियड्स का दर्द सहन करने के लिए बोला जाता है. क्योंकि पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द कॉमन होता है. अगर दर्द बहुत ज्यादा तेज हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

 

Written By  Dr. Meera Pathak|Edited By: Shilpa|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:12 PM IST
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क्या आप भी पीरियड्स के दर्द को करती हैं नजरअंदाज, एक्सपर्ट ने समझाया कब नॉर्मल और कब है खतरनाक

पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस होता है. इस दौरान पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या होती है. कई सालों से महिलाओं को बताया जाता है कि पीरियड्स के दौरान होने वाल दर्द नॉर्मल हैं. ऐसे में महिलाएं पीरियड्स में होने वाले दर्द को नजरअंदाज कर देती है. क्या आप जानते हैं पीरियड्स के तेज दर्द होना आपकी सेहत को लेकर कई बड़ी वॉर्निंग देती है. आइए जानते हैं पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को कब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

पीरियड्स के दर्द को ना करें नजरअंदाज 

पीरियड्स के दौरान तेज दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह हमारी सेहत को लेकर एक बड़ी वॉर्निंग साइन हो सकती है. पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द और ऐंठन को मेडिकल भाषा में डिसमेनोरिया कहते हैं. डिसमेनोरिया यूट्रस के सिकुड़ने की वजह से होता है. पीरियड्स के दौरान उल्टी के साथ तेज ऐंठन होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. 

एंडोमेट्रियोसिस का संकेत 

पीरियड्स में तेज दर्द और ऐंठन की समस्या एंडोमेट्रियोसिस का बड़ा लक्षण हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार जब यूट्रस का कुछ हिस्सा शरीर के दूसरे हिस्से में बढ़ने लगता है. ऐसे में टिशू में तेज दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. ऐसे में महिलाएं मां नहीं बन सकती है. एडेनोमायसिस में यूट्रस के अंदर का टिशू उसके यूट्रस की मांसपेशियों में बढ़ जाता है. इस वजह से पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग और दर्द हो सकता है. 

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एंडोमेट्रियोसिस का कारण 

एंडोमेट्रियोसिस का कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खानपान, नींद की कमी है. इसके अलावा एंडोमोट्रियोसिस का कारण कुछ बीमारियों की वजह से हो सकता है जैसे, PCOS, एडेनोमायोसिस, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज और फाइब्रॉइड्स जैसी कंडीशन आदि. 

डॉक्टर से कब मिलें 

अगर पहले आपके पीरियड्स के दौरान दर्द नहीं होता था. लेकिन आब दर्द शुरू हो गया है. धीरे-धीरे दर्द बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिे. 

पीरियड्स शुरू होने के 3 दिन बाद भी दर्द बना रहता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

दर्द के साथ हैवी ब्लीडिंग या फिर बडे-बड़े क्लॉट्स आना 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
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Dr. Meera Pathak

डॉ. मीरा पाठक, MBBS, MS (Gynae/Obs) और गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश, जिला गौतम बुद्ध नगर में वरिष्ठ चिकत्सा अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हैं. उ...और पढ़ें

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