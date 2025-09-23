अंडर न्यूट्रिशन लोगों में भी हो सकता है मोटापे और डायबिटीज का खतरा, एक्सपर्ट से जानें पूरी बात
अंडर न्यूट्रिशन लोगों में भी हो सकता है मोटापे और डायबिटीज का खतरा, एक्सपर्ट से जानें पूरी बात

Undernutrition Risk: अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसी स्थिति है, जब किसी इंसान को अपनी बॉडी के ठीक से काम करने के पूरी एनर्जी और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं. इस खबर में हम आपको अंडर न्यूट्रिशन  के  बारे में डिटेल में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:40 AM IST
अंडर न्यूट्रिशन लोगों में भी हो सकता है मोटापे और डायबिटीज का खतरा, एक्सपर्ट से जानें पूरी बात

Undernutrition Can Causes Obesity And Diabetes: आमतौर पर अंडर न्यूट्रिशन को उचित पोषण की कमी से जोड़ा जाता है, लेकिन सोमवार को हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि यह मोटापे और डायबिटीज का एक बड़ा कारक है. UNICEF के अनुसार, 2025 में, स्कूली बच्चों और किशोरों में मोटापे की समस्या पहली बार कम वजन वाले बच्चों से अधिक हो जाएगी. अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति में यह नाटकीय बदलाव बच्चों, समुदायों और राष्ट्रों के स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं को खतरे में डालता है. 

 

IMA कोचीन के चेयरमैन ने बताया
IMA कोचीन की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉ. राजीव जयदेवन ने आईएएनएस को बताया, "जब हम अल्पपोषण के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर दुबले-पतले बच्चों या वयस्कों की कल्पना करते हैं जिनका विकास ठीक से नहीं हुआ है. लेकिन आज की दुनिया में, अल्प पोषण मोटापे का कारण भी बन सकता है. कम जागरूकता वाले गरीब पृष्ठभूमि के लोग अक्सर सस्ते खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ खरीदते हैं जिनमें चीनी और वसा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पोषण कम होता है."

मोटापे और मधुमेह को बढ़ावा देते हैं
उन्होंने आगे कहा, "उदाहरण के लिए, मशहूर हस्तियों द्वारा मीठे शीतल पेय का खूब प्रचार किया जाता है और उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जाता है, फिर भी ये मोटापे और मधुमेह को बढ़ावा देते हैं. अपेक्षाकृत शिक्षित व्यक्तियों के विपरीत, जो पानी और प्रोटीन, फाइबर, फल और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार लेते हैं, ये लोग मीठे, चीनी-मीठे पेय पदार्थों, कैलोरी से भरपूर तेल में तले हुए स्नैक्स और अपेक्षाकृत सस्ते पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनते हैं."

 

अंडर न्यूट्रिशन माताएं जब बच्चों को जन्म देती है तो क्या होता है?
विशेषज्ञ ने बताया कि अंडर न्यूट्रिशन माताएं ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो वयस्क होने पर, खासकर जब भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, मोटापे के शिकार हो जाते हैं. यह सेल मेटाबॉलिज्म पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में देखा जा सकता है, जहां भारतीय शोधकर्ताओं ने एक चूहे के मॉडल का अध्ययन किया, जो विकासशील देशों की मानव आबादी से काफी मिलता-जुलता था.

 

अंडर न्यूट्रिशन चूहों पर हुआ रिसर्च
अंडर न्यूट्रिशन चूहों में बाकी चूहों के मुकाबले इंसुलिन का स्तर अधिक था, और विटामिन बी12 और फोलेट का स्तर कम था. निष्कर्षों से पता चला कि अल्प पोषित चूहों में एपिजेनेटिक परिवर्तनों से जुड़ी मेटाबॉलिक संबंधी असामान्यताएं दिखाई देती हैं, जो बाद की दो पीढ़ियों में सामान्य भोजन के बाद भी ठीक नहीं होतीं.

 

अंडर न्यूट्रिशन का कारण
इस शोधपत्र के लेखकों में से एक, दिल्ली-एनसीआर स्थित शिव नादर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज के डीन, डॉ. संजीव गलांडे ने आईएएनएस को बताया, "भारत में, अंडर न्यूट्रिशन के कारण मोटापे और मधुमेह के खतरे को बढ़ाने वाले विरोधाभास को अक्सर 'कुपोषण के दोहरे बोझ' की अवधारणा के माध्यम से समझाया जाता है."

 

शुरुआती जीवन में अंडर न्यूट्रिशन को उपाय
गलांडे ने बताया कि प्रारंभिक जीवन में अंडर न्यूट्रिशन शरीर को ऊर्जा संरक्षण, वसा का कुशलतापूर्वक भंडारण और मांसपेशियों के कम विकास के लिए प्रेरित करता है, जिससे दीर्घकालिक चयापचय परिवर्तन होते हैं. उन्होंने आगे कहा, "जब ऐसे व्यक्ति बाद में कैलोरी-से भरपूर ​​आहार और गतिहीन जीवनशैली के संपर्क में आते हैं (जो अब भारत में तेजी से प्रचलित हो रही है) तो उन्हें मोटापे, टाइप 2 मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों का खतरा काफी अधिक होता है."

 

मोटापे के बढ़ते जोखिम कारक
विशेषज्ञों ने इन लोगों में मोटापे के बढ़ते जोखिम के लिए व्यायाम की कमी और गतिहीन जीवनशैली को भी जिम्मेदार ठहराया, जो धूम्रपान और शराब के सेवन से और भी बढ़ सकता है. मोटापा और मधुमेह दोनों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, विशेषज्ञों ने पौष्टिक और किफायती भोजन की मात्रा बढ़ाने और अनहेल्दी फूड्स की मार्केटिंग से निपटने के लिए और अधिक कार्रवाई करने का आह्वान किया है.
--आईएएनएस

 

Reetika Singh

