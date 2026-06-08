/बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम, डाइट में शामिल कर दें ये हरी सब्जियां, हार्ट अटैक का रिस्क होगा कम

ऑयली फूड्स, लंबे समय तक बैठकर काम करना और वर्कआउट ना करने की वजह से अधिकतर लोग कम उम्र में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए आप डाइट में इन सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. सब्जियों को डाइट में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है. मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार से जानते हैं हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डाइट में किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए.
ब्रोकली बेहद हेल्दी सब्जी मानी जाती है. वहीं जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वह अपनी डाइट में ब्रोकली को शामिल कर सकते हैं. ब्रोकली का सेवन करने से हार्ट संबंधी समस्या दूर हो सकती है. ब्रोकली का सेवन करने से हार्ट भी मजबूत होता है.
फूल गोभी में सल्फोराफेन कंपाउंड पाया जाता है जो कि हार्ट को फैट से दूर रखता है. फूल गोभी खाने से हार्ट हेल्थ मजबूत रहता है. हार्ट के मरीज डाइट में फूल गोभी को शामिल कर सकते हैं.
गाजर में विटामिन ए समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. गाजर का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है. इसके अलावा गाजर पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है. हेल्दी हार्ट के लिए आप गाजर का सेवन कर सकते हैं. गाजर को आप सलाद में भी शामिल कर सकते हैं.
केल में पोटैशियम, फाइबरस फोलेट और कैल्शियम पाया जाता है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. केल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है. हार्ट मरीज डाइट में केल को शामिल कर सकते हैं.
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