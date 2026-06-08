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बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम, डाइट में शामिल कर दें ये हरी सब्जियां, हार्ट अटैक का रिस्क होगा कम

हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत पाने के लिए आप डाइट में इन सब्जियों को शामिल सकते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए.

Written ByShilpa
Published: Jun 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST
बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम, डाइट में शामिल कर दें ये हरी सब्जियां, हार्ट अटैक का रिस्क होगा कम

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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