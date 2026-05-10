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छूने या मरीज के संपर्क में आने...कैसे फैलता है हंता वायरस? A से Z तक एक्सपर्ट ने बता दी हर डिटेल

हंता वायरस काफी चर्चा में बना हुआ है. लोगों के जेहन में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस की तरह हंता वायरस भी फैल सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या हंता वायरस छूने से फैल सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 10, 2026, 03:48 AM IST
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छूने या मरीज के संपर्क में आने...कैसे फैलता है हंता वायरस? A से Z तक एक्सपर्ट ने बता दी हर डिटेल

हंता वायरस इन दिनों काफी सुर्खियों में है. लोगों के जेहन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हंता वायरस भी कोरोना की तरह फैल सकता है. क्या छूने से फैल सकता है हंता वायरस? क्या एक बार फिर से महामारी बढ़ रही है. Asian Hospital Consultant Physician Dr.  Charu Dutt Arora से जानते हैं क्या छूने से हंता वायरस फैल सकता है. 

हंता वायरस क्यों है चर्चा में 

दरअसल डच झंडे वाला लग्जरी क्रूज शिप में रहस्यमयी सांस संबंधी बीमारी के बाद हंता वायरस फैलने की पुष्टि हुई है. इस जहाज से अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 5 लोगों में हंता वायरस की पुष्टि हुई है. तीन लोगों की मौत हो चुकी है. 

क्या छूने से फैल सकता है हंता वायरस 

Asian Hospital Consultant Physician Dr.  Charu Dutt Arora के अनुसार हंता वायरस चूहें के मल-मूत्र वाली जगह के संपर्क में आने से फैल सकता है. वायरस से प्रभावित चूहे के मल-मूत्र वाली जगह पर आपका हाथ लगता है जब आप हाथों से आंख, नाक और चेहरे को छूते हैं तो यह वायरस फैल सकता है. डॉक्टर ने बताया है कि मरीज के संपर्क में आने से यह वायरस नहीं फैलता है. मरीज से हाथ मिलाने से पास बैठने से यह वायरस दूसरे इंसान में नहीं फैलता है. एक्सपर्ट के अनुसार हंता वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलते हैं. 

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कैसे फैलता है वायरस 

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार हंता वायरस इंफेक्टेड चूहों या फिर उनके मल-मूत्र के संपर्क में आने से फैलता है. इसके अलावा चूहों के काटने से भी यह बीमारी फैल सकती है. हंता वायरस कॉर्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है जो कि सांस की बीमारी है. हंता वायरस में फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ता है. कुछ मामलों में फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है. 

बचाव का तरीका 

हंतावायरस प्लोमनरी सिंड्रोम है जिसमें थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है, जो कि नॉर्मल फ्लू जैसे देखने में लगता है लेकिन यह वायरस फेफड़ों और किडनी को डैमेज करता है. इस वायरस के लक्षण 8 घंटे में में दिखते हैं. वायरस से बचाव के लिए किसी तरह की दवा नहीं है. इस बीमारी से बचाव के लिए सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है. इससे बचाव के लिए घर में चूहों को आने से रोके. साफ-सफाई का ध्यान दें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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