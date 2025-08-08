बेहद चमत्कारी है ये आई ड्रॉप, कमजोर नजरों की कर सकता है इलाज; हमेशा के लिए हट जाएगा चश्मा

Eye Drop For Poor Eyesight: हर बार शर्मा कर ही नजर चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार लोगों की नजरें जब कमजोर हो जाती हैं तो वे चश्मा लगाने से बचना चाहते हैं और चश्में में अगर कोई उन्हें देख ले तो अपनी नजरें चुराते हैं. अब इस परेशानी से निजात मिल गई है. अगर नजदीक की चीजें देखने में आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं, तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है. एक आई ड्रॉप इसका पूरी तरह से इलाज कर देगा.

विज क्या है?

मेडिकल फील्ड में Vizz नाम की इस अचीवमेंट को US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी भी दे दी है. यह एक ऐसा आई ड्रॉप है जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है और यह बिना चश्मे के नजदीक की नजर ठीक करने में मदद करता है. विज पहली आई ड्रॉप है जिसमें एसेक्लिडीन का इस्तेमाल किया गया है. यह एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो नजदीकी फोकस को बेहतर बनाने के लिए पुतली के साइज को थोड़ी देर के लिए कम कर देता है.

पिनहोल इफेक्ट क्या है?

यह आई ड्रॉप एक हल्का "पिनहोल इफेक्ट" पैदा करने का काम करता है, जो आंखों के फोकस के डेप्थ को बढ़ाता है और नजदीक से देखने की क्षमता में सुधार करता है. विज तेजी से असर करता है, 30 मिनट के अंदर नजर में सुधार लाता है, और दिन में सिर्फ एक बूंद लेने पर इसके फायदे 10 घंटे तक कायम रह सकते हैं.

तीन चरणों के तीन लेवल की जांच के बाद मंजूरी

इस आई ड्रॉप को तीन चरणों के तीन लेवल की जांच के बाद मंजूरी मिली. इस रिसर्च में तीन महीने में कई हफ्तों और महीनों तक सैकड़ों पार्टिसिपेंट ने भाग लिया. ज्यादातर पार्टिसिपेंट ने यह स्वीकार किया कि उनकी नजर में सुधार आया है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.