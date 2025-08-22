आइब्रो बनवाने से हुआ लिवर फेल? Dr. Dhamija ने बताया कैसे थ्रेडिंग फैला सकती है HIV, हेपेटाइटिस बी, सी जैसी गंभीर बीमारी

Eyebrow Threading Caused Liver Failure: लगभग हर 15 से 20 दिन पर महिलाएं थ्रेडिंग करवाती हैं. ऐसे पार्लर की मांग देखते हुए, हर गली कूचों में पार्लर बन गए हैं. लेकिन ऐसे पार्लर में साफ-सफाई या हाइजीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. ऐसे में महिलाएं लुक्स पर तो ध्यान दे देती हैं, लेकिन अपने सेफ्टी को इग्नोर कर देती हैं. यही लापरवाही बीमारियों का कारण बन जाती है. दरअसल साफ-सफाई या एक ही चीजों पर कई लोगों पर इस्तेमाल करने से इंफेक्शन फैल जाता है, जो खतरनाक बीमारी का कारण बन सकता है. इस खबर में आपको बताएंगे, कि इस दौरान पार्लर में किन बातों का ध्यान देना चाहिए.

पुराने का धागे का इस्तेमाल

थ्रेडिंग के दौरान कई बार ब्यूटीशियन पुराने धागे का इस्तेमाल कर देती हैं, जो परेशानियां पैदा कर सकता है. दरअसल थ्रेडिंग के दौरान धागा स्किन से बिल्कुल करीब से गुजरता है, जिससे कई बार हल्के-फुल्के कट्स आ जाते हैं. ऐसे में अगर एक ही धागे का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हो सकते है. MBBS डॉ. अदितिज धमीजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि ऐसे मामलों में हैपेटाइटिस बी, हैपेटाइटिस सी, HIV और यहां तक की लिवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा फैल सकता है.

पार्लर में साफ-सफाई

पार्लर में कई लोग आते-जाते हैं और पूरे दिन यहां काम चलता रहता है. ऐसे में पार्लर साफ होना बेहद जरूरी है. यहां मौजूद चिमटी, ब्रश, थ्रेड या कैंची जैसी चीजें सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह इंफेक्शन फैलाना का खतरा कई गुना बढ़ा सकती है. साथ ही पार्लर में दिए जाने वाले कपड़े, वहीं बिछाई बेडशीट्स की भी सफाई बेहद जरूरी है. अगर यह साफ नहीं होगी, तो स्किन से जुड़ी समस्याएं और एलर्जी का कारण बन सकती है.

स्टाफ की साफ-सफाई

थ्रेडिंग या किसी भी सर्विस से पहले पार्लर स्टाफ को अपने हाथ अच्छे से धोने या सैनिटाइज करने चाहिए. यह भी इंफेक्शन फैलने का एक कारण हो सकता है. इन आदतों को इग्नोर करने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. अगर स्टाफ को खांसी, जुकाम या किसी तरह की दूसरे बीमारी के लक्षण हैं, तो उन्हें सर्विस देने से परहेज करना चाहिए.

सावधानी बरतें

डॉ. अदितिज अपनी वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको थ्रेडिंग या किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना या आंखों में पीलापन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसे लक्षण ब्लड-बॉर्न डिजीज का संकेत हो सकते हैं, यह आपके लिवर फेलियर का भी कारण बन सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.