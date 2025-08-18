आंखों की रोशनी से लेकर डाइजेशन तक, इन समस्याओं में बेहद फायदेमंद है उष्ट्रासन; जानें करने का सही तरीका

Benefit of Ustrasana: उष्ट्रासन के लिए सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने उष्ट्रासन को एक ऐसा योगासन बताया है, जो न केवल फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाता है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है. यह योगासन आंखों की रोशनी बढ़ाने, पीठ और गर्दन के दर्द से राहत देने के साथ-साथ पेट की चर्बी कम करने और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने में मददगार है. उष्ट्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है और कार्डियो-रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करता है.

उष्ट्रासन के फायदे

उष्ट्रासन शरीर के कई हिस्सों को फायदा पहुंचाने का काम करता है. यह आंखों की मसल्स को मजबूत करता है, जिससे रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है. यह रीढ़ को खींचता है, जिससे पीठ और गर्दन का दर्द कम होता है. यह पेट की मसल्स को एक्टिव करता है, जिससे चर्बी कम होती है और डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है. इसके अलावा, यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, जिससे कार्डियो-रेस्पिरेटरी हेल्थ में सुधार होता है. यह स्ट्रेस और थकान को कम करने में भी मददगार है.

उष्ट्रासन का सही तरीका

मंत्रालय उष्ट्रासन के प्रैक्टिस का सही तरीका भी बताता है. इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें या घुटनों पर खड़े हों, पैरों को कूल्हों की चौड़ाई के बराबर रखें. धीरे-धीरे पीछे की ओर झुकें और अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ें. सिर को पीछे की ओर झुकाएं और छाती को ऊपर की ओर लाएं. इस स्थिति में 20-30 सेकंड तक रहें और नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहें. इसके बाद धीरे-धीरे शुरुआती पोजीशन में वापस आएं और आराम करें.

आसान और असरदार योग

उष्ट्रासन एक आसान और असरदार योगासन है, जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देता है. आयुष मंत्रालय की सलाह है कि रोजाना प्रैक्टिस से आप अपने शरीर को एनर्जेटिक और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. हालांकि, इसे सही तरीके से और सावधानी के साथ करना जरूरी है.

उष्ट्रासन करने के लिए सावधानियां बरतें

उष्ट्रासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. जिन्हें गंभीर पीठ दर्द, हर्निया, हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या हाल में सर्जरी हुई हो, उन्हें यह आसन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करनी चाहिए. इसे खाली पेट करें और अधिक खिंचाव से बचें. शुरुआती लोगों को योग इंस्ट्रक्टर की देखरेख में प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.