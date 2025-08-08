नींद में गिरने जैसा क्यों महसूस होता है? जानें सोते समय झटके आने की वजहें
Hindi NewsHealth

नींद में गिरने जैसा क्यों महसूस होता है? जानें सोते समय झटके आने की वजहें

Hypnic Jerk: सोते-सोते झटके लगने को हिप्निक जर्क कहते हैं. हालांकि कभी कभार ऐसा होना आम है, लेकिन अगर बार-बार ऐसा महसूस हो रहा है. तो यह चिंता का कारण हो सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:05 PM IST
नींद में गिरने जैसा क्यों महसूस होता है? जानें सोते समय झटके आने की वजहें

Falling Sensation While Sleep: क्या आपने कभी सोते-सोते झटके महसूस किए हैं, ऐसा लगा है कि आप कहीं से गिर रहे हैं, जिससे आप अचानक चौंककर उठ गए? इसे ही हिप्निक जर्क कहते हैं, जिसे स्लीप स्टार्ट या हाइपनागोगिक जर्क भी कहा जाता है. अगर ऐसा कभी-कभी महसूस होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसा बार-बार महसूस होने पर यह परेशानी का कारण बन सकता है. इस खबर में हम आपको इस कंडीशन के बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 
हिप्निक जर्क क्या है?
हिप्निक जर्क या स्लीप स्टार्ट नींद में झटके लगते को कहते हैं, इसमें नींद में जाने के शुरुआती कुछ पलों में शरीर के मसल्स का अचानक सिकुड़ना या झटका लगना होता है. ज्यादातर मामलों में यह तब होता है, जब आप गहरी नींद की ओर बढ़ रहे होते हैं. इन झटकों में ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं से गिर रहे हैं या अचानक डर गए हैं. 

 

क्यों होता है?
हिप्निक जर्क के कई कारण हो सकते हैं.
-थकान और स्ट्रेस- हिप्निक जर्क होने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं, जब आप ज्यादा थके होते हैं या मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, 
-कैफीन और निकोटिन- ज्यादा कैफीन और निकोटिन का सेवन भी हिप्निक जर्क को बढ़ाने का कारण बन सकता है.
नींद में समस्या- नींद से जुड़ी समस्या होने पर भी दिमाग और शरीर पर बुरा असर पड़ता है, इसके कारण भी हिप्निक जर्क हो सकते हैं. 

 

हिप्निक जर्क से होने वाली परेशानी
अगर हिप्निक जर्क कभी कभार हो, तो ये नॉर्मल होता है. लेकिन अगर ऐसा ज्यादा हो रहा है, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, साथ ही आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है. वहीं बार-बार चौंक कर उठने से चिंता या एंग्जायटी बढ़ सकती है. इससे कुछ लोग डर या घबराहट महूसस करने लगते हैं. 

 

इससे बचने के आसान तरीके
हिप्निक जर्क से बचने के लिए सोने से पहले रिलैक्स करें. इसके लिए डीप ब्रीदिंग, ध्यान या हल्की स्ट्रेचिंग करें. इसके साथ-साथ शाम के बाद चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक लेने से परहेज करें. रोजाना सोने का समय तय करें, एक समय पर सोना और जागना शुरू कर दें. वहीं सोने से कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप न देखें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

hypnic jerkfalling sensation while sleep

