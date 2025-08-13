फास्टिंग और ब्लैक कॉफी का कमाल! फिटनेस कोच ने बताया चर्बी घटाने का पक्का तरीका
फास्टिंग और ब्लैक कॉफी का कमाल! फिटनेस कोच ने बताया चर्बी घटाने का पक्का तरीका

How To Get Rid of Belly Fat: पेट की जिद्दी से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है. लेकिन फिर भी आप इन टिप्स की मदद से हमेशा के लिए अपनी लटकती तोंद को कंट्रोल पा सकते हैं. 
 

Aug 13, 2025
बैली फैट सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को ही मार देती है. जितना जल्दी पेट के पास चर्बी जमा होती है उतना ही मुश्किल इसे हटाना होता है. लेकिन फिटनेस कोच लार्स मेडेल हाल ही में ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस समस्या का हल बताया है. उनका कहना है कि पेट की चर्बी घटाने के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कार्डियो करें या खुद को भूखा रखें, बल्कि असली समस्या आपके मेटाबॉलिज्म में छुपी है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो कितनी भी मेहनत करने के बाद भी चर्बी कम होना मुश्किल है.

लार्स के मुताबिक, ज्यादातर लोग मानते हैं कि वजन घटाने के लिए उन्हें ज्यादा कार्डियो, कम खाना, बेहतर सप्लीमेंट्स, कठिन वर्कआउट या ज्यादा अनुशासन की जरूरत है. लेकिन सच यह है कि ‘लव हैंडल्स’ एक मेटाबॉलिक इश्यू है, मोटिवेशन की कमी नहीं. इसीलिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कार्ब कम करना या फैट बर्निंग पिल्स खाने से भी यह समस्या खत्म नहीं होती. इसके लिए आपको इन 5 चीजों पर काम करना जरूरी है. 

पेट की चर्बी कम करने के 5 रूल

दिन में 150 ग्राम प्रोटीन लें

प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ही नहीं फैट लॉस के लिए भी जरूरी है.  पर्याप्त प्रोटीन लेने से मांसपेशियां बनती हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे ओवरईटिंग के कारण फैट बढ़ने का जोखिम कम होता है. 

रोजाना 10,000 कदम चलें

वॉकिंग बॉडी को फिट और शेप में रखने वाली सबसे आसान एक्टिविटी है. यदि आप फैट बर्न करना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 10 हजार स्टेप्स चलने का टारगेट रखें. इससे कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार आता है.

बस 3 दिन जिम करें

फिट रहने के लिए आपको रोजाना जिम जाने की जरूरत नहीं है. हफ्ते में 3 दिन और 20-25 की रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके सेहत के लिए काफी है. इससे लीन मसल मास बढ़ेगा जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट तेजी से घटता है.

सुबह इंटरमिटेंट फास्टिंग आजमाएं

नाश्ता छोड़ना या खाने का समय सीमित करना इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और फैट बर्निंग को बढ़ावा देता है. ऐसे में आप बिना भूखे रखे आसानी से अपने पेट के पास जमा हुए फैट को कम कर सकते हैं. 

फास्टिंग के दौरान ब्लैक कॉफी पिएं

ब्लैक कॉफी पीने के कई फायदे हैं, बेशर्त इसमें चीनी न हो. यह ड्रिंक आपके हार्ट और ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता ही साथ ही इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है. जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होता है. लार्स का मानना है कि सही मेटाबॉलिक रीसेट के साथ आप पेट की चर्बी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

