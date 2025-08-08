2 बच्चों के बाप ने 40 साल पहले किया था गंदा काम, 60 की उम्र में हुआ गले का कैंसर, जानिए क्या रही वजह?
Advertisement
trendingNow12872601
Hindi NewsHealth

2 बच्चों के बाप ने 40 साल पहले किया था गंदा काम, 60 की उम्र में हुआ गले का कैंसर, जानिए क्या रही वजह?

20 की उम्र में जो हरकत फ्रैंक लेन ने की थी उसका खामियाजा करीब 40 साल बाद भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो अवेयर हो चुके हैं, और दूसरों को भी अच्छी नसीहत दे रहे है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 बच्चों के बाप ने 40 साल पहले किया था गंदा काम, 60 की उम्र में हुआ गले का कैंसर, जानिए क्या रही वजह?

Throat Cancer: कई बार किसी बीमारी की ऐसी वजह सामने आती है, जो हैरान करने वाली होती है. नवंबर 2023 में, इंग्लैंड के बेसिंगस्टोक (Basingstoke) के रहने वाले 60 साल के फ्रैंक लेन (Frank Lane) ने शेविंग करते वक्त अपनी गर्दन के दाहिनी तरफ एक अंडे के साइज की सख्त सूजन देखी. शुरुआत में, उन्हें लगा कि ये जिम में ज्यादा कसरत करने से ग्लैंड में आई सूजन है. जब 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक सूजन बनी रही, तो वो अपने डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने उन्हें तुरंत जांच कराने के लिए भेजा.

40 साल पहले की 'गंदी हरकत'
स्कैन में पता चला कि ये ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) के कारण हुआ गले का कैंसर था. लेन को ये वायरस ओरल सेक्स के जरिए ट्रांसफर हुआ था. शायद तकरीबन 40 साल पहले, जब वो करीब 20 साल के थे और सेना में थे. डॉक्टरों ने उनकी बायोप्सी में वायरल स्ट्रेन की पहचान की, जिसे उनके पिछले संपर्क से जोड़ा गया. HPV एक कॉमन वायरस है जो करीबी संपर्क, जिसमें यौन संबंध भी शामिल है, से फैलता है. हालांकि ये आमतौर पर हार्मलेस होता है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेन सर्वाइकल, एनल, पेनिस और अब मुंह और गले के कैंसर का कारण बन सकते हैं.

इलाज और रिकवरी
जनवरी 2024 में लेन ने हेनले अस्पताल (Henley Hospital)  में दो राउंड की कीमोथेरेपी कराई, जिसके बाद 6 हफ्ते का रेडियोथेरेपी कोर्स चला. उन्होंने इसे "मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव" बताया. महीनों के इलाज के बाद, उन्हें कैंसर-फ्री घोषित कर दिया गया, लेकिन अब वो हर दो महीने में फॉलो-अप चेक के लिए जाते हैं. इलाज के सोलह महीने बाद, वो दूसरों को असामान्य लक्षणों को नजरअंदाज न करने और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी दे रहे हैं.

HPV और गले के कैंसर के बढ़ते मामले
पहले, सिर और गर्दन के कैंसर का रिश्ता स्मोकिंग और शराब के ज्यादा सेवन से माना जाता था. हालांकि, हाल के रिसर्च से पता चलता है कि HPV ऐसे 70% तक कैंसर, खासकर गले और टॉन्सिल में होने वाले कैंसर का कारण हो सकता है. युवाओं और मिडिल एज ग्रुप के एडल्ट्स में बढ़ते मामलों को ओरल सेक्स से जोड़ा गया है. हॉलीवुड एक्ट्रेस माइकल डगलस (Michael Douglas) ने भी 2010 में सार्वजनिक रूप से अपने गले के कैंसर के लिए HPV को जिम्मेदार ठहराया था, जिससे जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली.

सिर और गर्दन के कैंसर, जिनमें मुंह, गला, वॉइस बॉक्स, नाक, साइनस और लार ग्रंथियों के कैंसर शामिल हैं. यूके में 8वें सबसे कॉमन कैंसर हैं. यूके में हर साल तकरीबन 12,500 नए मामले सामने आते हैं. इन कैंसर का खतरा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में दो से 3 गुना ज्यादा होता है, और हर साल तकरीबन 4,000 लोग इनसे मर जाते हैं.

लेन के लक्षण और इलाज में देरी
लेन ने शुरुआत में अपने लक्षणों, थकान, बार-बार रात में पेशाब आना, और गर्दन की सूजन, को उम्र बढ़ने या ज्यादा काम करने का इशारा मानकर नजरअंदाज कर दिया था. उनकी पार्टनर ने उन्हें 2 हफ्ते तक इंतजार करने की सलाह दी, ये देखने के लिए कि क्या ये ग्लैंड से जुड़ा मामला है. जब तक उन्होंने मेडिकल मदद ली, तब तक ट्यूमर उनके टॉन्सिल के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने लगा था. जब डॉक्टरों ने इसे दशकों पहले हुए एचपीवी इंफेक्शन से जोड़ा, तो वो हैरान रह गए.

जब उन्होंने अपने कलीग को कारण बताया, तो कुछ ने डिसबिलीफ या मजाक में रिएक्ट किया, लेकिन लेन ने उन्हें एचपीवी और गले के कैंसर के बीच स्थापित मेडिकल लिंक के बारे में समझाया. उनका मैसेज था: "अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण दिखे, तो उसे नजरअंदाज़ न करें. तुरंत जांच करवाएं."

HPV वैक्सिनेशन और पब्लिक हेल्थ कंसर्न
एचपीवी इतना कॉमन है कि तकरीबन 80% लोगों को अपने लाइफटाइम में ये वायरस होता है, और ज्यादातर मामले बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के ठीक हो जाते हैं. हालांकि, टीकाकरण कैंसर के जोखिम को काफी कम कर सकता है. इसके बावजूद, यूके में टीकाकरण की दर अन्य देशों से पीछे है.

- 2021/22 में, 67.2% लड़कियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था, जो 2013/14 में 86.7% से कम था.

- 62.4% लड़कों को टीका लगाया गया, जो 2019 से ही एनएचएस (NHS) पर लड़कों के लिए उपलब्ध है.

-WHO के आंकड़ों के मुताबिक, डेनमार्क में जहां ये रेट तकरीबन 80% है, वहीं यूके में लड़कियों में ये रेट सिर्फ 56% और लड़कों में 50% है.

HPV वैक्सीन सितंबर 2008 से 8वीं कक्षा की लड़कियों और सितंबर 2019 से 8वीं कक्षा के लड़कों को दी जा रही है. एक्सपर्ट का कहना है कि सामाजिक कलंक और गलतफहमियों - जैसे यह मानना कि यह टीका केवल सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए है या यह केवल यौन गतिविधियों से जुड़ा है - ने टीकाकरण को बाधित किया है। इस तरह की सोच कुछ माता-पिता और किशोरों को दूर करती है, जिससे टीकाकरण कवरेज कम हो जाता है।

वैक्सीन क्यों अहम है?
एचपीवी पहले से ही कई कैंसर का कारण माना जाता है, और इसका सिर और गर्दन के कैंसर से रिश्ता अब और भी क्लियर हो रहा है. बढ़ते मामलों को देखते हुए, एक्सपरट लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए वैक्सिनेशन को एक प्र उपाय के रूप में महत्वपूर्ण बताते हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी टीकाकरण को सिर्फ यौन स्वास्थ्य से जुड़े कैंसर के बजाय कई कैंसर से बचाव के रूप में पेश करने की वकालत करते हैं, ताकि इसका एक्सेप्टेंस बढ़े.

इन बातों को समझें
फ्रैंक लेन का एक्सपीरिएंस HPV के छिपे हुए खतरों और असामान्य स्वास्थ्य लक्षणों को लेकर सतर्क रहने की अहम चेतावनी है. उनकी कहानी 3 जरूरी पब्लिक हेल्थ मैसेजेज को अंडरलाइन करती है.

1. लक्षणों को नजरअंदाज न करें: शुरुआती पहचान से उपचार के परिणाम बेहतर होते हैं.

2. HPV के जोखिमों को समझें: ये एक सामान्य वायरस है जिसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं.

3. वैक्सिनेशन को सपोर्ट करें: ये कई कैंसर से बचाव करता है, और टीकाकरण की दर बढ़ाकर हजारों जानें बचाई जा सकती हैं.

अपनी कहानी शेयर करके, लेन उम्मीद करते हैं कि सामाजिक कलंक को तोड़ेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे और टीकाकरण के जरिए प्रिवेंटिव एक्शन और संदिग्ध लक्षणों के लिए तुरंत मेडिकल मदद लेने को एनकरेज करेंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda शारिक़ुल होदा

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Cancerthroat cancerHPV

Trending news

सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
Supreme Court
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
;