भरपेट खाने के बाद भी करता है मीठा-चटपटा खाने का मन, तो ये संकेत हैं शरीर में इस चीज की कमी के लक्षण!

symptoms of protein deficiency: कई बार पेटभर खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ खाने का मन करता है. खाने के बाद कुछ स्नैक्स और हल्का-फुल्का खाने का मन करता है. दरअसल यह भूख नहीं बल्कि प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है. प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी होती है. हेल्दी शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स बेहद जरूरी है. शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर मेटाबॉलिज्म, शरीर की एनर्जी और मूड स्विंग पर असर पड़ता है.

प्रोटीन की कमी

अगर आपको खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत है. दरअसल प्रोटीन पेट भरा हुआ अहसास दिलाता है. जब आप प्रोटीन का सेवन नहीं करती हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद भी भूख लग जाती है.

बालों का झड़ना

अगर आपके बाल बिना किसी कारण झड़ रहे हैं तो यह प्रोटीन की कमी का कारण हो सकता है. शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर बाल झड़ सकते हैं. शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होने बाल घने और मजबूत हो सकते हैं, वहीं बालों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है.

घाव भरने में लगता है समय

शरीर के घाव भरने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी होती है. दरअसल प्रोटीन शरीर में नए उत्तक और कोलेनेज का निर्मा करते हैं प्रोटीन शरीर में मरम्मत और मांसपेशियों का विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. वह घाव होने पर घाव जल्दी ठीक नहीं होता है तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है.

प्रोटीन के लिए क्या खाएं

प्रोटीन डाइट के लिए आप दाल, दूध, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली, बीज, पीनट बटर, मूंगफली, अंडा, मीट, फिश, चिकन का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

