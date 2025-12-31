आखिर 40 की उम्र में क्यों खराब हो रही है किडनी? फिटनेस कोच ने बताया

भारत में ही नहीं दुनियाभर के देशों में किडनी की बीमारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही हैं. इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के अनुसार दुनियाभर में 85 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी किडनी की बीमारी की समस्या से परेशान हैं. किडनी हमारे शरीर का वो अंग है जो कि खून को साफ करने, शरीर के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने, मिरल्स को बैलेंस बनाने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है. भारत के अलावा मलेशिया में भी किडनी की समस्या देखने को मिल रही है.मलेशिया के पॉपुलर फिटनेस कोच ने एक वीडियो शेयर बताया है कि किन कारण की वजह से कम उम्र में किडनी की समस्या हो रही है.

डायबिटीज

फिटनेस कोच का कहना है कि हाई शुगर लेवल का सीधा असर किडनी पर पड़ता है. लंबे समय तक प्री डायबिटीक और बाद में डायबिटीज को नजरअंदाज करना किडनी की सेहत के लिए हानिकारक होता है. प्री डायबिटीज होने पर और डायबिटीज के लक्षण सामने आने तक किडनी पर कापी असर पड़ चुका होता है. डायबिटीज किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण हो सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर

हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप किडनी को डैमेज करता है. अक्सर लोग अपना बीपी चेक नहीं करते हैं. समय लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से किडनी खराब हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पेनकिलर का इस्तेमाल

आज के समय में लोग पेनकिलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. शरीर में दर्द होने पर या फिर सिरर्दद होने पर पेनकिलर खा सकते हैं. लोगों को लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन पेनकिलर का सेवन करने से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है.

एनर्जी ड्रिंक्स और सप्लीमेंट का सेवन

कुछ लोग वर्कआउट से पहले एनर्जी ड्रिंक्स और सप्लीमेंट का सेवन करते हैं. इन सप्लीमेंट्स में कुछ ऐसे एलीमेंट्स होते हैं जो कि किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सप्लीमेंट के सेवन से लग रहा होगा कि आप हेल्दी है लेकिन ऐसा नहीं है आप अपने शरीर को धीरे-धीरे जहर दे रहे हैं.

हाई प्रोटीन डाइट और पानी की कमी

सिंपल यानी प्लेन पानी को छोड़ कर अक्सर लोग कॉफी, चाय और प्रोटीन डाइट का सेवन करते हैं. हाई प्रोटीन डाइट और पानी की कमी किडनी डैमेज कर सकती है. इसके अलावा इससे किडनी स्टोन की समस्या भी हो सकती है.

किडनी में खराबी होने पर दिखते हैं ये लक्षण

पेशाब में झाग

पैरों में सूजन

भूख में बदलाव

जी मिचलाना

रात के समय बार-बार पेशाब आना

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

सर्दियों में आपके फेवरेट फूड्स बढ़ा सकते हैं हार्ट अटैक का रिस्क, डॉ से जानें उपाय