खाना शुरू कर दें ये फूड्स, नहीं होगी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज!

आज के समय में यंग लोगों में हार्ट संबंधी समस्या देखने को मिल रही हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आज के समय में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. यंग लोगों में हार्ट अटैक के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं. तनाव और बिजीलाइफस्टाइल की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रहे हैं. नसों यानी धमिनयों में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट संबंधी समस्या अधिक देखने को मिल रहे हैं. हेल्दी हार्ट के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं.

अलसी के बीज

धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. दरअसल धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए डाइट में अलसी को शामिल कर सकते हैं. अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर पाया जाता है. फाइबर जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है.

लहसुन

लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि खून को पतला करने में मदद करता है. लहसुन का सेवन करन से जमा हुआ फैट भी कम होता है वहीं ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. रोजाना लहसुन की कली का सेवन करने से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या कम हो सकती है.

अखरोट

अखरोट में हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. अखरोट का सेवन करन से धमनिया ब्लॉक होने से बच सकती हैं. आप शाम के समय रोजाना अखरोट का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.