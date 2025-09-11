आयुर्वेद के इन नुस्खों से रखें गले का ख्याल, लाइफस्टाइल में ये बदलाव है बेदन जरूरी

Throat Health: आयुर्वेद में गले को शरीर का एक बेहद जरूरी हिस्सा माना गया है, क्योंकि यह न केवल खाने और पानी को निगलने का रास्ता है बल्कि बातचीत, ब्रीदिंग और कम्युनिकेशन का भी सेंटर है. आयुर्वेद के अनुसार गले में कंठ और वोकल ट्रैक्ट स्थित होते हैं, जो बोलने की क्षमता और लाइफ एनर्जी (प्राण) के फ्लो से जुड़े होते हैं. यही कारण है कि गले की सुरक्षा और देखभाल को हेल्थ का जरूरी हिस्सा माना गया है.

गले की देखभाल में दोषों के बैलेंस का खास असर

आयुर्वेद के अनुसार गला वात, पित्त और कफ तीनों दोषों से प्रभावित हो सकता है. अगर इन दोषों का बैलेंस बिगड़ जाए तो गले से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं. उदाहरण के लिए, ज्यादा ठंडे या गर्म चीजों के सेवन से कफ बढ़ जाता है, जिससे गले में खराश, सूजन या बलगम की समस्या पैदा हो सकती है. इसी तरह तीखे और खट्टे चीजों के ज्यादा सेवन से पित्त को बढ़ाता है, जिससे गले में जलन हो सकती है. वहीं वात दोष का असंतुलन गले को शुष्क कर देता है, जिससे बोलने में मुश्किल और खरखराहट जैसी समस्या हो सकती है. इसलिए आयुर्वेद गले की देखभाल में दोषों के बैलेंस पर खास ध्यान देने की सलाह देता है.

गले को हेल्दी रखने के आसान और असरदार उपाय

आयुर्वेद में गले की सुरक्षा और सेहत के लिए आसान लेकिन असरदार उपाय बताए गए हैं. गुनगुने पानी से गरारे करना सबसे आसान और कारगर उपाय माना जाता है, क्योंकि यह गले की सफाई करता है और इंफेक्शन से बचाता है. हल्दी और शहद का मिश्रण गले की खराश और सूजन को कम करता है, साथ ही यह नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम भी करता है. तुलसी और मुलेठी का काढ़ा गले के लिए अमृत समान माना जाता है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ाता है और गले को अंदर से मजबूत करता है. इसके अलावा अदरक, लौंग और काली मिर्च जैसे घरेलू मसाले भी गले के दर्द और इंफेक्शन में उपयोगी होते हैं. आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि ज्यादा ठंडे पेय, आइसक्रीम और ज्यादा ऑयली चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये गले को कमजोर बनाते हैं.

लाइफस्टाइल में बदलाव है जरूरी

गले की देखभाल केवल औषधियों या नुस्खों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल का बैलेंस भी इसमें अहम भूमिका निभाता है. प्राणायाम और ध्यान जैसी क्रियाएं गले और स्वर तंत्र को हेल्दी रखने में मददगार होती हैं. प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होती है और वाणी की स्पष्टता बढ़ती है. नियमित योगाभ्यास गले में रक्तसंचार को बेहतर बनाता है और इससे कंठ का स्वास्थ्य लंबे समय तक सुरक्षित रहता है. इसके अलावा पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और तनावमुक्त जीवनशैली भी गले की सेहत के लिए आवश्यक है.

