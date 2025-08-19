सिर्फ पानी पीना ही नहीं, सिंपल ड्रिंकिंग टिप्स से पाएं फायदा! हाइड्रेशन से लेकर पाचन तक रहेगा चंगा
सिर्फ पानी पीना ही नहीं, सिंपल ड्रिंकिंग टिप्स से पाएं फायदा! हाइड्रेशन से लेकर पाचन तक रहेगा चंगा

Drinking Tips: हेल्दी रहने के लिए दिन भर में सही मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है. लेकिन क्या आपको पता है कि सही तरीके से ड्रिंक्स लेना सेहत को दोगुना फायदा पहुंचा सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:02 PM IST
सिर्फ पानी पीना ही नहीं, सिंपल ड्रिंकिंग टिप्स से पाएं फायदा! हाइड्रेशन से लेकर पाचन तक रहेगा चंगा

Simple Drinking Tips: हेल्दी जीवन के लिए पानी पीना बेहद जरूरी है. लेकिन सही तरीके से ड्रिंक्स लेना किसी वरदान से कम नहीं होता है. इसको लेकर भारत सरकार के आयुष मंत्रायल ने बेहतर हाइड्रेशन, डाइजेशन और एनर्जी के लिए पांच आसान ड्रिंकिंग टिप्स के बारे में जानकारी दी है, जो बेहतर हाइड्रेशन क साथ-साथ आपको हेल्दी रखने में भी मदद करता है.  

 

डेली रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव करें
मंत्रालय के मुताबिक, “आपकी डेली रूटीन में छोटी-छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं. ये टिप्स न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं.

 

पानी की कमी को समझें
मंत्रालय ये भी सलाह देता है कि पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. अपने हाइड्रेशन लेवल का टेस्ट करने के लिए पेशाब के रंग का ध्यान रखें. आपके पेशाब का रंग शरीर में पानी की मात्रा के बारे में एक अच्छा सिग्नल हो सकता है. जब हम सही मात्रा में पानी पीते हैं, तो पेशाब हल्का पीला या लगभग साफ दिखाई देता है. हल्का पीला रंग संकेत देता है कि आपका शरीर ठीक से हाइड्रेटेड है. पर्याप्त पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, स्किन हेल्दी रहती है और थकान कम होती है.

 

साफ पानी पिएं
अगर आपको लगता है कि पानी साफ नहीं है, तो हमेशा उबला हुआ पानी पिएं. इससे पानी से बैक्टीरिया और अशुद्धियों खत्म हो जाती है, जिससे पेट की समस्या और इंफेक्शन से बचा जा सकता है. आयुर्वेद में भी इसे जरूरी माना जाता है. 

 

रोजाना दूध पीने की सलाह
आयुष मंत्रालय रोजाना 250 मिलीलीटर उबला हुआ या पाश्चुरीकृत दूध पीने की सलाह देता है. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी होता है, जो हड्डियों, मसल्स और पूरे हेल्थ को मजबूत करता है. यह शरीर की एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करता है.

 

कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय नेचुरल जूस
मंत्रालय, शुगर मिल बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय ताजे फलों के जूस को प्रायोरिटी देने की सलाह देता है. नेचुरल जूस विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को पोषण देते हैं और मोटापे और डायबिटिज जैसी समस्याओं को रोकते हैं.

 

रेगुलर बेसिस पर पानी पीने की आदत
एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि हमेशा अपने शरीर की सुनें, प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि रेगुलर बेसिस पर पानी पीने की आदत डालें. यह आदत शरीर को हाइड्रेट रखती है, डाइजेशन को बेहतर बनाती है और मेंटल कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

