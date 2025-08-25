कहीं 'मिट्टी जैसा कमजोर' न कर दे खून की कमी! ताकत बढ़ाएंगे ये 5 सुपरफूड्स

Food For Anemia Patient: खून की कमी यानी एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो बड़ी तादाद में लोगों को अफेक्ट करती है. खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. अगर खून में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, तो शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और थकान, कमजोरी, चक्कर आने जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. ऐसे में अगर हम डाइट में कुछ चीजों को शामिल करें तो खून की कमी की परेशानी को दूर किया जा सकता है. ये साइंटिस्ट्स की रिसर्च में भी साबित हुआ है.

खून बढ़ाने वाले फूड्स

दरअसल, खून में हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है. अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है, और खून की कमी होने लगती है. खून की कमी से शरीर में थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, सिरदर्द, और फोकस करने में परेशानी हो सकती है. भारत में तकरीबन 40 फीसदी महिलाएं और 20 फीसदी बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं. इसका मुख्य कारण सही पोषण न मिलना और आयरन की कमी वाली डाइट है. इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें खाएं जो शरीर में आयरन और दूसरे जरूरी न्यूट्रीएंट्स बढ़ाएं.

1. काजू

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, काजू आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का अच्छा सोर्स हैं. रिसर्च में पाया गया है कि काजू में मौजूद आयरन शरीर के लिए आसानी से एब्जॉर्ब होता है. इसके अलावा, काजू में मैग्नीशियम होता है जो खून बनाने में मदद करता है. रोजाना 5-6 काजू खाने से न सिर्फ शरीर में ताकत आती है, बल्कि खून भी बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. गुड़

गुड़ का इस्तेमाल खून बढ़ाने के लिए किया जाता है. आज भी खासकर ग्रामीण इलाकों में गुड़ काफी खाया जाता है. गुड़ में आयरन के अलावा कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करते हैं. कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि गुड़ के रेगुलर इनटेक से एनीमिया में सुधार होता है.

3. मटर

मटर में आयरन के साथ-साथ प्रोटीन भी होता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, वहीं प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. शोधों में साबित हुआ है कि हरी मटर खाने से खून की कमी दूर होती है और शरीर की ताकत बढ़ती है. मटर में विटामिन सी भी होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है.

4. काला चना

काला चना आयरन से भरपूर होता है और फाइबर की वजह से पाचन में भी मदद करता है. आयरन की कमी से लड़ने में काला चना एक प्रभावी चीज है. यह शरीर में आरबीसी को बढ़ाने में मदद करता है. कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि काला चना खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और खून की कमी ठीक होती है.

5. अनार

अनार पोषण से भरपूर होता है. इसमें आयरन, विटामिन सी और कई पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करते हैं और खून की कमी दूर करते हैं. शोध बताते हैं कि अनार का रस खून बढ़ाने में मदद करता है. अनार में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को स्वस्थ रखते हैं और खून की गुणवत्ता को सुधारते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.