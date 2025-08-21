पेट का दर्द, गैस या पथरी नहीं; हो सकता है पित्त की थैली में कैंसर का लक्षण!

पित्ताशय यानी गॉलब्लैडर कैंसर बहुत ही रेयर कैंसर होता है. वहीं इन दिनों गॉलब्लैडर कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है. एक्सपर्ट गॉलब्लैडर कैंसर को साइलेंट किलर कहते हैं. क्योंकि इस कैंसर के शुरुआती समय में लक्षण नजर नहीं आते हैं. जब मरीज को पता चलता है तब तक कैंसर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है. ऐसे में कैंसर का इलाज बहुत कठिन हो जाता है. समय रहते गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान करना बेहद जरूरी है. लक्षण की पहचान कर इस समस्या से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं गॉलब्लैडर कैंसर के लक्षण.

गॉलब्लैडर कैंसर के लक्षण

पेट के दाहिनी हिस्से में दर्द

पेट के दाहिनी हिस्से में लगातार दर्द होना गॉलब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है. इस संकेत को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

मतली या उल्टी

लगातार मतली या उल्टी जैसा महसूस होना भी गॉलब्लैडर में कैंसर का संकेत हो सकता है.

तेजी से वजन कम होना

बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के वजन कम होना भी गॉलब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है.

बुखार आना

पेट में दर्द के साथ बुखार आना गॉलब्लैडर कैंसर का बड़ा लक्षण हो सकता है.

खाना खाने के बाद भारीपन

खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होना भी गॉलब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है. खाना खाने के बाद पेट में भारीपन की समस्या को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

गॉलब्लैडर कैंसर का कारण

पित्ताशय में लगातार सूजन होने की वजह से भी कैंसर की समस्या हो सकती है

पित्त की थैली में सिस्ट या गांठ भी कैंसर का कारण बन सकता है.

पित्त की थैली में पथरी की समस्या भी कैंसर का कारण हो सकती है. पित्त की थैली में पथरी होना बहुत ही आम समस्या है लेकिन यह कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती है. ऐसे में पित्त की थैली की पथरी होने पर जल्द से जल्द इलाज करें, इसे नजरअंदाज ना करें.

नसों से जुड़ी गड़बड़ियां होना भी गॉलब्लैडर कैंसर का कारण हो सकता है.

गॉलब्लैडर कैंसर का इलाज

गॉलब्लैडर कैंसर के शुरुआती समय में सर्जरी की मदद से पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है. अगर कैंसर अन्य अंगों तक फैल जाता है तो कंडीशन बेहद गंभीर हो जाती है. इस कंडीशन में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टार्गेटेड दवाई और पैलिएटिव केयर की मदद से कैंसर का इलाज किया जा सकता है.

