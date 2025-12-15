Trending Quiz: किस विटामिन की कमी से स्किन का पानी सूखने लगता है?

General Knowledge Trending Quiz : आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य ज्ञान एक जरूरी सब्जेक्ट है तो इंटरव्यू राउंड की जब बात आती है तो उसमें कैंडिडेट्स की क्षमता को मापा जाता है और इसे मापने का आसान तरीका होता है सवाल करना.

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से सोते समय तलवों में झुनझुनी होने लगती है?

जवाब 1 - आपके तंत्रिकाओं (नसों) को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है. अगर शरीर में विटामिन B12 की भारी कमी हो जाए, तो दोनों हाथों और पैरों में सुन्नपन (झुनझुनाहट) महसूस हो सकता है. पोटैशियम और मैग्नीशियम की कमी भी शरीर में सुन्नपन का कारण बन सकती है. विटामिन B12 की कमी का सबसे आम लक्षण थकान महसूस होना है.

सवाल 2 - किस विटामिन की कमी से स्किन का पानी सूखने लगता है?

जवाब 2 - स्किन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. अगर आपके शरीर में विटामिन D, विटामिन A, नियासिन, जिंक या आयरन की कमी हो जाती है, तो त्वचा अत्यधिक सूखी हो सकती है. वहीं, सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे स्किन रूखी और बेजान हो जाती है.

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से नींद में हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हैं?

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.