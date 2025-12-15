Advertisement
trendingNow13041917
Hindi NewsHealthTrending Quiz: किस विटामिन की कमी से स्किन का पानी सूखने लगता है?

Trending Quiz: किस विटामिन की कमी से स्किन का पानी सूखने लगता है?

Trending Quiz : जीके (GK) और पढ़ाई का रिश्ता एकदम अलग है. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं. क्योंकि जब भी किसी कंपटीटिव एग्जाम की बात की जाती है तो उसमें जनरल नॉलेज के सवाल जरूर होते हैं. चाहे वह एग्जाम किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए हो या फिर किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए लिखित परीक्षा हो या इंटरव्यू हो.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trending Quiz: किस विटामिन की कमी से स्किन का पानी सूखने लगता है?

General Knowledge Trending Quiz : आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य ज्ञान एक जरूरी सब्जेक्ट है तो इंटरव्यू राउंड की जब बात आती है तो उसमें कैंडिडेट्स की क्षमता को मापा जाता है और इसे मापने का आसान तरीका होता है सवाल करना.

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से सोते समय तलवों में झुनझुनी होने लगती है?
जवाब 1 - आपके तंत्रिकाओं (नसों) को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है. अगर शरीर में विटामिन B12 की भारी कमी हो जाए, तो दोनों हाथों और पैरों में सुन्नपन (झुनझुनाहट) महसूस हो सकता है. पोटैशियम और मैग्नीशियम की कमी भी शरीर में सुन्नपन का कारण बन सकती है. विटामिन B12 की कमी का सबसे आम लक्षण थकान महसूस होना है. 

सवाल 2 - किस विटामिन की कमी से स्किन का पानी सूखने लगता है?
जवाब 2 - स्किन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. अगर आपके शरीर में विटामिन D, विटामिन A, नियासिन, जिंक या आयरन की कमी हो जाती है, तो त्वचा अत्यधिक सूखी हो सकती है. वहीं, सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे स्किन रूखी और बेजान हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से नींद में हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हैं?
जवाब 3 - आपके तंत्रिकाओं (नसों) को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है. अगर शरीर में विटामिन B12 की भारी कमी हो जाए, तो दोनों हाथों और पैरों में सुन्नपन (झुनझुनाहट) महसूस हो सकता है. पोटैशियम और मैग्नीशियम की कमी भी शरीर में सुन्नपन का कारण बन सकती है. विटामिन B12 की कमी का सबसे आम लक्षण थकान महसूस होना है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Trending Quizgeneral knowledge questiongeneral knowledge quizGK quizAmazon Daily Quiz

Trending news

MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार