अदरक के फायदे ही नहीं, नुकसान भी हैं... रोजाना सेवन से हो सकती हैं ये गंभीर दिक्कतें
अदरक के फायदे ही नहीं, नुकसान भी हैं... रोजाना सेवन से हो सकती हैं ये गंभीर दिक्कतें

अदरक एक फायदेमंद औषधि है, लेकिन इसे 'जितना ज्यादा, उतना बेहतर' की सोच के साथ लेना सही नहीं है. यदि आप रोजाना अदरक का सेवन करते हैं तो इसकी मात्रा पर ध्यान देना और अपनी सेहत की जरूरतों के अनुसार संतुलन बनाना जरूरी है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:56 AM IST
अदरक के फायदे ही नहीं, नुकसान भी हैं... रोजाना सेवन से हो सकती हैं ये गंभीर दिक्कतें

अदरक को भारतीय रसोई का अहम हिस्सा माना जाता है. चाहे चाय बनानी हो या कोई खास पकवान, अदरक स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से जरूरी माना जाता है. सर्दी-जुकाम से लेकर पाचन तंत्र सुधारने तक, अदरक के फायदों की अक्सर चर्चा होती है. यही वजह है कि बहुत से लोग इसे रोज अपने खानपान में शामिल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना अदरक का सेवन कुछ मामलों में नुकसानदायक भी हो सकता है? यहां आप ज्यादा अदरक के नुकसानों के बारे में जान सकते हैं-

इसे भी पढ़ें- बेटी के आने के बाद शेड्यूल ही बदल गया...सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताए पेरेंटिंग चैलेंजेस, न्यू पेरेंट्स के लिए जरूरी 5 बातें

खून पतला करने का खतरा

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन कम करने वाले) तत्व होते हैं, लेकिन यही गुण खून को पतला करने का काम भी करते हैं. एक स्टडी के अनुसार, अदरक प्लेटलेट्स की जमावट को रोक सकता है. इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा तो कम हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर खून बहने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों में जो पहले से ही खून पतला करने वाली दवाएं (जैसे एस्पिरिन) ले रहे हैं.

पाचन तंत्र पर उल्टा असर

अदरक को आमतौर पर पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने पर यह पेट की समस्याएं पैदा कर सकता है. फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जर्नल के मुताबिक, कुछ लोगों में ज्यादा अदरक खाने से पेट में जलन, गैस और दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. खासतौर पर संवेदनशील पेट वालों के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है.

दवाओं के साथ टकराव

अदरक कई दवाओं के असर में दखल डाल सकता है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित शोध के अनुसार, अदरक ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकता है. डायबिटीज की दवाओं के साथ अदरक लेने से ब्लड शुगर बहुत ज्यादा गिर सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति बन सकती है.

एलर्जी का खतरा

कुछ लोगों को अदरक से एलर्जी भी हो सकती है. इसके लक्षण हल्के रैश (चकत्ते) से लेकर सांस लेने में दिक्कत तक हो सकते हैं. अगर आपको अदरक खाने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन महसूस होता है, तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें.

गर्भावस्था में सावधानी जरूरी

गर्भवती महिलाओं को अक्सर मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी के लिए अदरक लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए. यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा अदरक गर्भपात का कारण बन सकता है या गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर असर डाल सकता है. इसलिए गर्भावस्था में अदरक का सेवन करते समय डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

;