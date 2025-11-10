Advertisement
मसूड़ों का सूजन को हल्के में लेना खतरनाक, पहली बार दर्द होने पर करें ऐसे उपाय

हम रोजमार्रा के कामों में कई बार इतने मशगूल होते हैं कि अक्सर ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते. हालांकि मसूड़ों और दांतों की किसी भी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:01 AM IST
Gingivitis: आपकी स्माइल तभी चार्मिंग लगती है जब दांत और मसूड़े दोनों सेहतमंद हों, लेकिन अगर मसूड़ों में सूजन, दर्द या खून आने लगे, तो ये जिंजीवाइटिस का इशारा है. ये परेशानी आमतौर पर मुंह की सफाई में लापरवाही, बहुत गर्म या ठंडी चीजें खाने, सख्त वस्तु चबाने, विटामिन सी की कमी या धूम्रपान-तंबाकू जैसी आदतों से होती है.

ये बीमारी क्यों होती है?
आयुर्वेद के मुताबिक, ये बीमारी पित्त और रक्त दोष के बढ़ने से होता है, जिससे मसूड़ों के ऊतकों में सूजन और कमजोरी आ जाती है. अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो ये मसूड़ों से खून आने, दांतों के हिलने या गिरने जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकता है. इसके लिए आयुर्वेद में कुछ बेहद असरदार और आसान घरेलू नुस्खे बताए गए हैं.

असरदार घरेलू उपाय
सबसे पहला उपाय है फिटकरी, सेंधा नमक, हरड़ और काली मिर्च का मंजन. इन सभी को बराबर मात्रा में कूटकर मंजन बना लें और रोज सुबह-शाम हल्के हाथों से मसूड़ों पर मलें. इससे सूजन और दर्द में आराम मिलता है और मसूड़े मजबूत बनते हैं. दूसरा आसान उपाय है सोंठ (सूखी अदरक) का सेवन. 3 ग्राम सोंठ का पाउडर गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लेने से सूजन और दर्द दोनों में राहत मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

देसी मंजन तैयार करें
अगर मसूड़ों से खून आ रहा हो, तो जली हुई सुपारी का पाउडर भी बहुत काम का होता है. इसे मंजन की तरह इस्तेमाल करें, इससे मसूड़े सख्त बनते हैं और खून आना बंद होता है. इसके अलावा, सेंधा नमक और मीठा सोडा को पानी में मिलाकर कुल्ला करने से तुरंत राहत मिलती है. प्याज का रस भी काफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद सल्फर बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.

कुल्ला और गरारा करें
त्रिफला क्वाथ भी एक असरदार उपाय है. हरड़, बहेड़ा और आंवला को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाएं और उससे दिन में 2–3 बार गरारा करें. यह मसूड़ों की सूजन, दर्द और खून बहने की समस्या को खत्म करता है. रोजमर्रा की देखभाल के लिए सुबह-शाम ब्रश करने के बाद तिल तेल से ऑयल पुलिंग करें. खाने के बाद कुल्ला करने की आदत डालें. मसालेदार और बहुत गर्म खाना खाने से बचें और पाचन को दुरुस्त रखें, क्योंकि पेट की गड़बड़ी से भी मसूड़ों में सूजन बढ़ती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

