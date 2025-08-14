6 महीने में फैट टू फिट हुई लड़की ने बताया वेट लॉस के पीछे का साइंस, बिना पिल्स-फैड डाइट, यूं घटाया 13kg वजन
6 महीने में फैट टू फिट हुई लड़की ने बताया वेट लॉस के पीछे का साइंस, बिना पिल्स-फैड डाइट, यूं घटाया 13kg वजन


Sure Tips For Weight Loss: वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं है. सही स्ट्रेटजी से इसे आसान जरूर बनाया जा सकता है. मुंबई की रहने वाली पर्ल की वेट लॉस जर्नी से आप मोटिवेशन ले सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:42 PM IST
6 महीने में फैट टू फिट हुई लड़की ने बताया वेट लॉस के पीछे का साइंस, बिना पिल्स-फैड डाइट, यूं घटाया 13kg वजन

वजन घटाने की कोशिश में ज्यादातर लोग तरह-तरह के डाइट, सप्लीमेंट्स और जल्दी असर दिखाने वाले तरीकों में उलझ जाते हैं, लेकिन मुंबई की रहने वाली पर्ल ने साबित कर दिया कि वजन घटाना न तो मुश्किल है और न ही इसके लिए महंगे तरीकों को अपनाने की जरूरत. बस सही आदतें और नियमितता काफी है.

पर्ल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि बिना किसी गोली, पाउडर या फैड डाइट के 6 महीने में अपना वजन 78 किलो से घटाकर 65 किलो कर लिया. उनका मानना है कि टिकाऊ वजन घटाने का राज शॉर्टकट नहीं बल्कि साइंस-आधारित आदतें अपनाना है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pearl (@pearlpanjabi)

 

कैलोरी डेफिसिट वेट लॉस के लिए पहला स्टेप

पर्ल के मुताबिक, वजन घटाने की शुरुआत कैलोरी डेफिसिट से होती है. यानी शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे कम कैलोरी लेना. इससे शरीर स्टोर की हुई चर्बी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है. यह सिद्धांत वर्षों से वैज्ञानिक शोध में साबित हो चुका है.

इसे भी पढ़ें- वेट लॉस के बाद भी मोटापे से क्यों नहीं छूट रहा पीछा? डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह

 

इंटरमिटेंट फास्टिंग

पर्ल ने बताया कि उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाई और दिन में सिर्फ 6 घंटे के खाने का समय रखा. इससे इंसुलिन लेवल कम हुआ और शरीर को फैट बर्न में आसानी हुई. साथ ही, इससे मसल्स को भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फास्टिंग के दौरान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन (HGH) का स्तर बढ़ता है.

रोजाना 10,000–12,000 कदम चलना

पर्ल हर दिन औसतन 10,000 से 12,000 कदम चलती थी. उनका कहना है कि हल्की-फुल्की रेगुलर वॉक से भी कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और फैट ऑक्सीडेशन बेहतर होता है. इसके लिए अलग से कोई हैवी वर्कआउट की जरूरत नहीं होती है. 

वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं

पर्ल ने साफ कहा कि फैट लॉस के लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं है. न ही कोई महंगा सप्लीमेंट या ट्रेंडिंग डाइट जरूरी है. अगर आप कैलोरी डेफिसिट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और रोजाना मूवमेंट को संतुलित मात्रा में अपनाते हैं तो बिना थकान और भूख के भी वजन घटाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- माधुरी दीक्षित के हस्बैंड डॉ. श्रीराम नेने ने किया 18kg वेट लॉस, बताया व्हे प्रोटीन बेहतर है या प्लांट प्रोटीन?

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

;