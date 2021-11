Gram flour face pack: चेहरे की रंगत बदल देगा बेसन, हफ्ते में 2 बार इस तरह करें इस्तेमाल, जल्द दिखने लगेगा फर्क

Gram flour face pack: अधिकतर लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बाजार में मिलने वाले कई तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाजार में मिलने वाले कैमिकल युक्त प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कभी-कभी स्किन भी इरिटेट हो जाती है, जिससे त्वचा में जलन और खुजली की समस्या होने लगती है. ऐसे में आप घर बैठे बेसन का फेस पैक तैयार कर सकते हैं. इससे आप एक चमकता हुए चेहरा आसानी से पा सकते हैं. ये फेस पैक एलोवेरा, गुलाब जल और बेसन से तैयार होता है. नीचे जानिए बनाने की विधि और जबरदस्त लाभ..

एलोवेरा और बेसन दोनों स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. एलोवेरा स्किन की क्लींजिंग और टैनिंग हटाने में भी मदद करता है. वहीं बेसन भी चेहरे के सांवले रंग में निखार ला सकता है.

एलोवेरा और बेसन फेस पैक बनाने का तरीका (how to make aloe vera and gram flour face pack)

इसके लिए आपको बेसन और गुलाब जल, एलोवेरा की जरूरत होगी सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों से इसका पल्प निकाल लें. अब एक कटोरी में 4 चम्मच एलोवेरा पल्प डालें. इसमें 2 चम्मच बेसन मिलाएं अब 1 चम्मच गुलाब जल डालें. इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाएं. तब तक मिलाएं जब तक एक पेस्ट तैयार न हो जाए अब इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 15 मिनट बाद साफ पानी से धो दें. अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं.

इस तरह भी कर सकते हैं इस्तेमाल

इस फेस पैक को किसी बॉटल या कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं.

फिर रोज सुबह इससे चेहरे की सफाई कर सकते हैं.

इसके लिए आप इस पेस्ट को अपनी उंगुलियों पर लगाएं.

इससे अपने चेहरे की मसाज करें.

5 मिनट बाद चेहरे को अच्छी तरह से ताजे पानी से धो लें.

ऐसा रोज करने से आपकी स्किन पर नैचुरल ग्लो आएगा.

त्वचा की रंगत में भी सुधार होगा.

इस फेस पैक के जबरदस्त लाभ

मुहांसों से छुटकारा दिलाए त्वचा की रंगत निखारे मुहांसों से छुटकारा दिलाए त्वचा को मॉयश्चराइज करे स्किन को नैचुरली ग्लोइंग बनाए

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.