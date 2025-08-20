मोटापे पर टैक्स? इस देश ने की अजीब हरकत! मोटे लोगों के लिए दोगुनी हुई कब्र की कीमत
मोटापे पर टैक्स? इस देश ने की अजीब हरकत! मोटे लोगों के लिए दोगुनी हुई कब्र की कीमत

Fat Tax for Wider Graves: मोटापा एक आम, लेकिन गंभीर बीमारी है. दुनिया भर में लोग इससे जूझ रहे हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस समस्या पर टैक्स भी लगाया जा सकता है? फैट टैक्स से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जो आपको हैरान कर देगा. 

 

Aug 20, 2025
मोटापे पर टैक्स? इस देश ने की अजीब हरकत! मोटे लोगों के लिए दोगुनी हुई कब्र की कीमत

Fat Tax in Wolverhampton City: मोटापा एक ऐसी बीमारी है, जो जीवनभर आपको परेशान करती है. लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां मोटापा मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा. जी हां, मोटापे के कारण मौत भी आपको महंगी पड़ सकती है. दुनिया की एक ऐसी जगह भी है, जहां अगर किसी के मरने के बाद चौड़ी कब्र बनाई गई, तो उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे. यहां हम ब्रिटेन के शहर वॉल्वर हैम्पटन की बात कर रहे हैं. यहां के एक कब्रिस्तान में चौड़ी कब्रों के लिए एक्स्ट्रा पाउंड्स लेने का फैसाल किया गया है. 

 

विवादों में आया फैसला
सिटी काउंसिल द्वारा लिया गया ये फैसला तुरंत ही विवादों में आ गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मोटे लोगों पर जुल्म है, जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. स्थानीय लोग इसे 'फैट टैक्स' कह रहे हैं और इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. लेकिन काउंसिल का कहना है कि मोटापे के बढ़ते लेवल और मोटे लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण यह कदम उठाना जरूरी है.

 

मोटे लोगों के लिए दोगुनी हुई कब्र की कीमत
काउंसिल के अनुसार कब्रिस्तान में स्टैंडर्ड कब्र का आकार 2 फीट 6 इंच चौड़ा और 6 फीट 6 इंच लंबा है. इसकी लागत 1,295 पाउंड यानी लगभग 1 लाख 37 हजार रुपये है. लेकिन मोटे लोगों के ताबूतों के लिए चौड़ी कब्रों की जरूरत होती है, जिनका आकार 4 फीट तक होता है. ऐसी कब्रों को खोदने में ज्यादा समय, मेहनत और जगह की जरूरत पड़ती है. काउंसिल ने इनके लिए 2,095 पाउंड यानी लगभग 2 लाख 21 हजार रुपये तय किए हैं. स्थानीय लोगों ने इसे ‘फैट टैक्स’ कहा है.

 

दुनिया के कई देशों में लगाए गए हैं फैट टैक्स
इससे पहले दुनिया के कई देशों में कई तरह के फैट टैक्स लगाए गए हैं. चीन में मोटे लोगों को मीठी चीजें खरीदने पर ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है. फ्रांस में सोडा टैक्स लगता है. यानि यहां मोटे लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक महंगा है. लेकिन अब खबर आई है कि मौत के बाद भी मोटे लोगों की कब्र के लिए फैट टैक्स लगा दिया गया है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

