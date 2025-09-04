33 दवाइयां Tax Free, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जानें स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना आएगा बदलाव
33 दवाइयां Tax Free, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जानें स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना आएगा बदलाव

GST Reform on Healthcare Sector: अपने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में केंद्र सरकार ने लोगों को खुश कर दिया है. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 33 दवाइयों को टेक्स फ्री करना भी शामिल है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:08 PM IST
33 दवाइयां Tax Free, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जानें स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना आएगा बदलाव

GST Reform: मोदी सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान बुधवार को कर दिया है. इस दौरान कई अहम फैलसे लिए गए हैं, जिसे आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है. वहीं अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो इलाज से लेकर दवाइयां सस्ती हो जाएंगी. इसे 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऐतिहासिक GST सुधार को लेकर सरकार के फैसले की तारीफ की है. जेपी नड्डा ने इसे 'स्वस्थ भारत' के लिए असल 'नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी' बताया. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार सभी के लिए किफायती हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम है.

 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की तारीफ
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ऐतिहासिक जीएसटी सुधार सभी के लिए किफायती हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम है. जरूरी दवाएं और समानों पर 5% से शून्य जीएसटी होगा. जीएसटी-फ्री हेल्थ और जीवन बीमा होगा. डायबिटिक फूड्स भी सस्ते होंगे." 

Add Zee News as a Preferred Source

 

हरियाणा के मंत्री अनिल विज PM मोदी को कहा ग्रेट
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जीएसटी पर फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ग्रेट' कहा. अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जीएसटी की दरों में बदलाव से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और डिमांड बढ़ने से देश की इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आएगी. नरेंद्र मोदी इज ग्रेट."

 

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने फैसले को अच्छा बताया
जीएसटी में आम जनता को राहत मिलने पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह अच्छा फैसला है. इससे आम जनता को राहत मिलेगी. रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके दाम घटेंगे. यह केंद्र सरकार की अच्छी घोषणा है.

 

GST के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे
बता दें कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ. इसके तहत, जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थ नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं.

 

टेक्स फ्री हुई 33 दवाइयां
28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं. 33 लाइफ सेविंग दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

gst reform healthcareGST Council big decisions 2025

