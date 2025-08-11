इस मीठे फल को खाने से कम होगा शुगर लेवल, डायबिटीज मरीज ब्रेकफास्ट में करें इसका सेवन!
इस मीठे फल को खाने से कम होगा शुगर लेवल, डायबिटीज मरीज ब्रेकफास्ट में करें इसका सेवन!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग डायबिटीज बीमारी का शिकार हो रहे हैं. आयुर्वेद के अनुसार आप इस फल का सेवन कर शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:22 PM IST
इस मीठे फल को खाने से कम होगा शुगर लेवल, डायबिटीज मरीज ब्रेकफास्ट में करें इसका सेवन!

अनहेल्दी खानपान और बिजी लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. खासकर अधिकतर लोग डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं. डायबिटीज से बचाव के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए.  शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं. 

अमरूद के गुण 
अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अमरूद में विटामिन ए, सी और बी6 के साथ-साथ पोटैशियम, फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसके अलावा, इसमें लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में बेहद कारगर हैं

ब्लड शुगर होता है कंट्रोल
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमरूद रोजाना खाया जाए, तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होता है. वहीं, आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर इसे काले नमक के साथ खाया जाए, तो पाचन तंत्र को ताकत मिलती है और कब्ज की समस्या दूर हो सकती है. बढ़ती उम्र के साथ सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर. अमरूद इन दोनों स्थितियों में मददगार साबित हो सकता है. अमरूद के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखा जा सकता है, वहीं इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

पत्ते भी है फायदेमंद 
आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों को बेहद औषधीय माना गया है. पत्तों के अर्क या काढ़े का सेवन करने से मसूड़ों से खून आना, मुंह के छाले, और यहां तक कि डायबिटीज की स्थिति में भी राहत मिलती है. कई शोधों में यह भी पाया गया है कि अमरूद के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो ओरल हेल्थ के लिए लाभदायक हैं.
अमरूद में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से यह आंखों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना गया है. यह आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
आईएएनएस

health tipslifestyle

;