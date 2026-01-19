Advertisement
सिर्फ 'मास्क' से नहीं चलेगा काम, बढ़ते प्रदूषण में आयुष मंत्रालय की जरूर सुने ये जरूरी बात

Air Pollution Safety: देश के कुछ राज्यों में प्रदूषण ने लोगों की सेहत पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है. ऐसे में आयुष मंत्रालय ने इससे बचने के लिए गाइडलाइन्स जारी किए हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:36 AM IST
AYUSH Ministry Guidelines: देशभर में प्रदूषण का स्तर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा नजर आ रहा है. खासकर कुछ शहरों में प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन गया है. ऐसे में कुछ लोगों ने बचाव के लिए मास्क पहनना शुरू कर दिया है. वहीं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी इसको लेकर गाइडलाइन्स जारी की. उन्होंने बताया कि सिर्फ मास्क पहनना या बाहर कम जाने से आप प्रदूषण से छुटकारा नहीं पा सकते हैं. इसके लिए शरीर को अंदर से मजबूत बनाना और इम्यूनिटी मजबूत करने की जरूरी है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
आयुष मंत्रालय के अनुसार, आयुर्वेद के सरल और घरेलू उपायों को अपनाकर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले मौसमी और स्थानीय फल-सब्जियों का सेवन करें. ये ताजा और पौष्टिक होते हैं, जो शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देते हैं. सर्दियों में संतरा, अमरूद, गाजर, पालक, मूली, शलगम और हरी सब्जियां ज्यादा फायदेमंद हैं.

इन चीजों का करें सेवन
इसके साथ ही रोजाना अदरक, पिप्पली, हरड़ और बहेड़ा का सेवन करें. ये चारों जड़ी-बूटियां इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और सांस की नली को साफ रखती हैं. इन्हें चाय में मिलाकर या चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं.

 

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार
गुनगुना पानी पीना न भूलें. इसमें नींबू, शहद या तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर पीना और भी अच्छा है. दिन में 2-3 बार हर्बल काढ़ा जरूर पिएं. इसे तुलसी, अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और गुड़ डालकर बनाया जा सकता है. यह काढ़ा प्रदूषण से होने वाली खांसी, गले की खराश और सर्दी-जुकाम से बचाव करता है.

 

खाने पर रखें खास ध्यान
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोजन हमेशा ताजा और गर्म खाएं. ठंडा या बासी भोजन पचने में मुश्किल होता है और इम्युनिटी कमजोर करता है. रोजाना घी, दूध, गुड़ और सूखे मेवे (बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश) का सेवन भी करें. घी शरीर को पोषण देता है और प्रदूषण से होने वाली सूजन को कम करता है.

 

ऐसे रखें खुद का ख्याल
ये उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं. साथ ही नियमित व्यायाम, प्राणायाम और पर्याप्त नींद भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं. अगर कोई पुरानी बीमारी है या दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

