एशरमैन सिंड्रोम की मरीज महिला बनी मां, स्टेम सेल थेरेपी से दिया बच्चे को जन्म

मेडिकल साइंस में डॉक्टरों को बड़ी सफलता हासिल हुई है. एशरमैन सिंड्रोम से जूझ रही महिला ने Umbilical Cord Stem Cell Therapy की मदद से बच्चे को जन्म दिया है. एक्सपर्ट के अनुसार यह तकनीक कई महिलाओं के लिए एक उम्मीद बनकर आई है, जिनकी मां बनने की संभावना बेहद कम थी. आईवीएफ एक्सपर्ट एट नर्चर की प्रमुख और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज से जानते हैं क्या है एशरमैन सिंड्रोम ? डॉक्टर के अनुसार एशरमैन सिंड्रोम में गर्भाश्य के अंदर टिशू बन जाते हैं, जिस वजह से यूटरस की परत पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है. ऐसे में गर्भधारण करने में बार-बार दिक्कत आती है.

अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से प्रेग्नेंसी हुई संभव

हाल ही में स्टेम सेल तकनीक इलाज ने प्रजनन को लेकर कई संभावनाएं खोली हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल से स्टेम सेल्स के ऊतकों को दोबारा विकसित कर, क्षतिग्रस्त टिशू को रिपेयर किया गया है. जिस वजह से गर्भाशय की खराब परत को फिर से स्वस्थ किया गया.

स्टेम सेल थेरेपी क्या है ?

आईवीएफ एक्सपर्ट एट नर्चर की प्रमुख और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज के अनुसार, स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल अलग-अलग बीमारियों में किया जा रहा है. लेकिन प्रेग्नेंसी में इसका इस्तेमाल कई महिलाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है, जो कि गंभीर रूप से गर्भाशय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, और उन्हें मां बनने में दिक्कत होती थी. अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स से यूटरस में क्षतिग्रस्त ऊतकों पुनर्निर्माण किया जाता है. जिससे प्रेग्नेंसी की संभावना बढ़ती है.

किन लोगों के लिए है फायदेमंद

डॉक्टर के अनुसार स्टेम सेल थेरेपी उन दंपतियों के लिए नई उम्मीद हैं, जो लंबे समय से बच्चे के लिए परेशान हैं. स्टेम सेल थेरेपी ने प्रेग्नेंसी में नई संभावनाओं के रास्ते को खोल दिया है. एशरमैन सिंड्रोम में पहले भी सर्जरी और हार्मोन थेरेपी की मदद से इलाज किया जाता था, लेकिन गंभीर स्थिति में इन उपचारों से ज्यादा लाभ नहीं मिला पाता.

