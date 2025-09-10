प्रेग्नेंसी में दिक्कत कर सकती है नाइट शिफ्ट? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें फर्टिलिटी बढ़ाने के 5 आसान उपाय
प्रेग्नेंसी में दिक्कत कर सकती है नाइट शिफ्ट? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें फर्टिलिटी बढ़ाने के 5 आसान उपाय

Ways to Increase Fertility: नाइट शिफ्ट का आपकी फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल नाइट शिफ्ट के दौरान आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है. ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि कैसे फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:42 PM IST
Can Night Shift Affect Pregnancy: क्या आप नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं? इसके साथ-साथ प्रेग्नेंसी भी प्लान कर रही हैं? तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, नाइट में शिफ्ट में काम करने से आपकी नेचुरल सोने और जागने की प्रोसेस पर असर पड़ता है, जिसके कारण आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है. इसका असर महिला की फर्टिलिटी और प्रेग्नेंसी पर पड़ सकता है. हालांकि, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेंस से आप इन समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे जरूरी टिप्स बताएंगे, जो आपकी फर्टिलिटी को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं.

 

गायनेकोलॉजिस्ट ने दी सलाह
मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्टिपटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. यशिका गुदेसर ने एचटी से कहा कि नाइट शिफ्ट में नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और डेली रूटीन खराब हो जाती है. इसके कारण इरेलुगर पीरियड्स, ओव्यूलेशन पर असर और प्रेग्नेंसी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पूरी नींद लेने की कोशिश करें
नाइट शिफ्ट में काम करने से नींद पूरी नहीं होती हैं. ऐसे में अच्छी और पूरी नींद लेने की कोशिश करें. इसके लिए आप दिन के समय अपनी नींद पूरी कर सकते हैं. दिन के समय अंधेरा और शांत माहौल बनाएं, जिससे आपको सुकून भरी नींद आ सके. नींद पूरी होगी तो हार्मोन बैलेंस रहेगा, जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है. 

 

डेली रूटीन को ज्यादा न बदलें
अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, या आपकी शिफ्ट बार-बार बदलते रहती है, तो इससे आपके पीरियड्स और ओव्यूलेशन पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी नींद और डेली रूटीन, जैसे लंच, डीनर और बाकी चीजें एक ही समय पर हो.

 

बैलेंस्ड डाइट 
फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए आप बैलेंस्ड डाइट लें. खाने में फ्रेश फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें. इसके साथ-साथ प्रोसेस्ड फूड और कैफीन से दूरी बना लें. वहीं पानी भी भरपूर मात्रा में पीना शुरू कर दें. अच्छी डाइट हार्मोन बैलेंस करने में आपकी मदद करती है. 

 

स्ट्रेस को कंट्रोल करें
नाइट शिफ्ट के दौरान स्ट्रेस बढ़ सकता है. ऐसे में फर्टिलिटी पर असर पड़ता है. इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योग या हल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर दें. इससे स्ट्रेस कम होता है. 

 

डॉक्टर की सलाह लें
अगर आप लंबे समय से कोशिश कर रही हैं और प्रेग्नेंसी नहीं हो रही, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. समय पर जांच और इलाज से प्रेग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

ways to increase fertilitycan night shift affect pregnancy

