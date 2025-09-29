Advertisement
उत्तर भारत में तेजी बढ़ रहे H3N2 Influenza के मामले, वक्त रहते इसके लक्षणों को कैसे पहचानें?

उत्तर भारत में तेजी से फैल रहे H3N2 Influenza को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. इसके लक्षण भले ही फ्लू जैसे हों, लेकिन ये शरीर को गंभीर रूप से अफेक्ट कर सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:50 AM IST
H3N2 Influenza: हाल ही में उत्तर भारत में एच3एन2 इंफ्लूएंजा के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वेदर चेंज और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण ये वायरस तेजी से फैल रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंफ्लूएंजा ए वायरस का ही एक सब-टाइप है, जो नॉर्मल फ्लू से ज्यादा गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है. इसकी चपेट में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग जल्दी आ जाते हैं. ऐसे में वक्त रहते इसके लक्षण पहचानना बेहद जरूरी है ताकि इंफेक्शन बढ़ने से पहले ही इलाज किया जा सके.

H3N2 Influenza क्या है?

H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस, फ्लू के वायरस का एक टाइप है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. ये खांसी, छींक और इनफेक्टेड सरफेस को छूने से फैल सकता है. नॉर्मल सर्दी-जुकाम की तरह शुरुआत होती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो फेफड़ों तक इंफेक्शन पहुंच सकता है.

इसके शुरुआती लक्षण

1. तेज बुखार: अचानक शरीर का तापमान 101–103 डिग्री तक पहुंच सकता है.

2. लगातार खांसी: सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी, जो दिनों तक बनी रहती है.

3. गले में खराश और दर्द: निगलने में परेशानी और जलन महसूस होना.

4. जुकाम और नाक बहना: नॉर्मल सर्दी की तरह लक्षण दिखाई देना.

5. सांस लेने में तकलीफ: कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में सांस फूलने की समस्या.

6. थकान और बदन दर्द: हल्की एक्टिविटीज के बाद भी शरीर थका-थका महसूस होना.

किन्हें ज्यादा खतरा है?

1. बुजुर्ग और 5 साल से छोटे बच्चे
2. महिलाएं
3. डायबिटीज, अस्थमा या दिल की बीमारी से पीड़ित लोग
4. जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है

इंफेक्शन से कैसे बचें?

1. भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनें.
2. बार-बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.
3. बीमार व्यक्ति से दूरी बनाए रखें.
4. खांसते या छींकते वक्त टिश्यू या रूमाल का इस्तेमाल करें.
5. न्यूट्रीशनल डाइट लें और इम्यूनिटी मजबूत करें.

कब डॉक्टर से मिलें?
अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा बना रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, खांसी लगातार बढ़ती जाए या ऑक्सीजन लेवल कम महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

H3N2 InfluenzaFlu

;