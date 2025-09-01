सिगरेट पीना, कसरत करना, ऐसे 5 काम खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, सेहत का हो सकता है बुरा हाल
खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारी हेल्थ और एनर्जी का पिलर है. अगर खाने के बाद गलत आदतें अपनाई जाएं तो न्यूट्रीशनल फूड भी नुकसानदेह साबित हो सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:03 PM IST
Post Meal Habits To Avoid: हमारे शरीर का डाइजेस्टिव बहुत ही सेंसेटिव होता है. जो भी हम खाते हैं, उसका असर सीधे हमारी हेल्थ पर पड़ता है. लेकिन सिर्फ सही खाना खाना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसे खाने के बाद सही आदतें अपनाना भी उतना ही अहम है. कई बार लोग खाना खाने के तुरंत बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे डाइजेशन को कमजोर कर देती हैं और सेहत पर बुरा असर डालती हैं. आइए जानते हैं, वो 5 काम जो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए.

खाना खाने के तुरंत बाद क्या न करें?

1. पानी पीना
कई लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं. ऐसा करने से पेट के एसिड और एंजाइम्स का संतुलन बिगड़ जाता है. नतीजतन खाना ठीक से पच नहीं पाता और गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्या हो सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही पानी पीना सही रहता है.

2. सोना या लेटना
खाना खाने के तुरंत बाद लेटने या सोने से डाइजेशन का प्रॉसेस स्लो हो जाती है. इससे खाना अटकने लगता है और एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की परेशानी हो सकती है. इसके अलावा मोटापा बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है. बेहतर होगा कि आप खाने के बाद हल्की वॉकिंग करें और उसके बाद ही आराम करें.

3. स्मोकिंग करना
कुछ लोग आदतन खाना खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग कर लेते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है. रिसर्च बताती है कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीना बाकी टाइम की तुलना में कई गुना ज्यादा नुकसानदेह होता है. इससे कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और पाचन संबंधी दिक्कतें होने का खतरा बढ़ जाता है.

4. चाय या कॉफी पीना
खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से शरीर में आयरन और दूसरे न्यूट्रीएंट्स का एब्जॉर्ब्शन अफेक्ट होता है. खासकर महिलाओं में ये एनीमिया की परेशानी को बढ़ा सकता है. अगर आपको चाय या कॉफी की आदत है तो कोशिश करें कि इसे खाने के कम से कम 1 घंटे बाद लें.

5. एक्सरसाइज करना
खाना खाने के बाद तुरंत हैवी एक्सरसाइज करना भी नुकसानदेह होता है. इससे ब्लड फ्लो मांसपेशियों की ओर ज्यादा हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही मात्रा में खून नहीं मिल पाता. इसके कारण पेट दर्द, उल्टी, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. अगर एक्सरसाइज करनी ही है तो खाना खाने के कम से कम डेढ़ से दो घंटे बाद करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

