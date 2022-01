Hair care TIPS: बालों की इन 4 बड़ी समस्याओं का इलाज है ये तेल, हेयर हो जाएंगे मजबूत-काले-घने

Hair care TIPS: बालों के लिए नारियल का तेल बेहद फायदेमंद है. नारियल के तेल में फैटी एसिड, एंटिफंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं. ये बालों को न केवल चमकदार और मुलायम बनाता है, बल्कि बालों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. इस खबर में हम आपके लिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका बता रहे हैं. जानिए

बालों के लिए बेहद फायदेमंद है नारियल तेल (Coconut oil is very beneficial for hair)

1. बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद

नारियल का तेल बाल बढ़ाने में भी मदद करता है. इसके लिए अपने स्कैल्प पर डीप मसाज करें. नारियल का तेल ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और तेज करने में मदद करता है. हर हफ्ते 2 या 3 बार 10-20 मिनट तक तेल से स्कैल्प पर मसाज करें.

ऐसे करें इस्तेमाल

दो चम्मच नारियल के तेल में 4 बूंदें रोजमेरी एशेंशियल तेल मिलाएं.

रोजमेरी एशेंशियल तेल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी मदद करता है.

15 मिनट तक स्कैल्प में तेल की मालिश करें.

फिर अपने बालों को गर्म तौलिये से ढक लें.

एक घंटे के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धो लें.

इस दौरान कंडीशनर का इस्तेमाल न करें.

2. रूसी से बचाव करता है नारियल तेल

नारियल के तेल में मौजूद कई फैटी एसिड एंटी-डैंड्रफ एजेंट के रूप में काम करते हैं. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद करता है.

ऐसे करें इस्तेमाल

इएक चम्मच नारियल तेल में गुनगुना पानी और एक चम्मच अरंडी का तेल मिलाएं.

इस मिश्रण से अपने पूरे स्कैल्प और बालों की मालिश करें.

इसके अलावा तिल और नारियल तेल को बराबर मात्रा में मिलाएं.

इस मिश्रण को करीब 30-40 मिनट तक लगाएं.

40 मिनट बाद अपने बालों को शैंपू कर लें.

3. सफेद बाल और गंजेपन का है इलाज

नारियल का तेल गंजापन और सफेद बालों को रोकने में काम करता है.

भृंगराज तेल को नारियल के तेल (बराबर मात्रा में) के साथ मिलाएं.

अब इसे स्कैल्प और बालों पर लगाएं.

इसे रात भर के लिए छोड़ दें.

सुबह अपने बालों को धो लें.

4. झड़ते बालों के लिए

बालों का झड़ना कम करने के लिए आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक चम्मच बादाम, जैतून और नारियल का तेल मिलाएं.

इसे गर्म करें और अपने स्कैल्प पर लगाएं .

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए 10 मिनट तक मसाज करें.

रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह बालों को धो लें.

ये भी पढ़ें: इस गंभीर बीमारी से जूझ रही साउथ की फेमस Actress, बोलीं- जीत कर दिखाऊंगी, जानें इसके लक्षण और बचाव

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

WATCH LIVE TV