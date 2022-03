Hair Growth TIPS: मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, तेजी से बढ़ेंगे बाल, ये 4 समस्याएं भी होंगी दूर

Hair Growth TIPS: आप मेहंदी की मदद से लंबे, काले और घने बाल आसानी से पा सकती हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बालों की उचित देखभाल (Hair Care) न होने से बाल वह बेजान होने लगते हैं. तेजी से बढ़ता प्रदूषण, स्‍ट्रेसफुल लाइफस्‍टाइल और खराब खान-पान हमारे बालों को काफी नुकसान पहुंचाता है. यही वजह है कि बालों की सही देखभाल होनी चाहिए, इसमें मेहंदी आपकी मदद कर सकती है.

बालों का विकास करने के लिए मेहंदी (Heena) एक प्राचीन और बहुत ही कारगर घरेलू उपचार है. बालों को झड़ने से रोकने के लिए सरसों तेल व मेहंदी फायदेमंद होती है. नीचे जानिए किन चीजों के साथ मेहंदी लगाने से बालों को फायदा मिलता है.

बालों में मेहंदी लगाने की विधि और फायदे (Method and benefits of applying henna on hair)

1. हेयर ग्रोथ के लिए

सबसे पहले आप मेहंदी की पत्तियों को अच्‍छी तरह पीस लें.

अब जिंजी तेल के साथ मिलाकर इन्‍हें बालों में लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें.

आपके बाल मजबूत और लंबे होने लगेंगे.

2. रूसी को दूर करने के लिए

जब बालों में रुसी की समस्या है तो वह कमजोर होकर टूटने लगते हैं. इसकी वजह से स्‍कैल्‍प में खुजली की समस्‍या भी शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे वालों की ग्रोथ रुक जाती है. इसके लिए सरसों के तेल में मेहंदी व भीगे हुए मेथी के बीज मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और अपने बालों में लगाकर कुछ देर छोड़ दें. आधे घंटे बाद शैम्पू से धो लें.

3. झड़ते बालों के लिए

स्ट्रेस भरी इस जिंदगी में बालों के झड़ने की समस्या बहुत कॉमन है. बालों को झड़ने से रोकने के लिए मेहंदी के पाउडर को सरसों के तेल में मिलाकर इसे बालों में अच्‍छी तरह लगाएं. ये तेल बनाने के लिए मेहंदी की पत्तियों को तेल में अच्छी तरह गर्म कर रख दें. जब ये ठंडा हो जाए तो किसी बोतल में रख दें.

4. ड्राई बालों के लिए

बालों में मेहंदी लगाने से बाल मुलायम होते हैं. इसके लिए आप मेहंदी में अंडे का उपयोग करें. यह मिश्रण बाल को और चमकदार बना देता है. इसे बनाने के लिए मेहंदी के पत्ते को उबालें और इसमें मेहंदी पाउडर मिलाएं. अब बालों में इसे लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें. 1 घंटे बाद शैम्पू से बालों को धो लें.

