Hair Loss: अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो लगाएं ये चीज, हेयर हो जाएंगे मजबूत, काले और घने

Hair Loss: एक उम्र के बाद बालों का झड़ना (Hair Loss) आम समस्या है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोजाना हमारे कुछ बाल झड़ते हैं, तो नए बाल उगते भी हैं, लेकिन जब पुराने बाल तेजी से झड़ने लगें और नए बाल न उगें, तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में हेयर लॉस की समस्या (Problem of Hair Loss) कहते हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान, प्रदूषण, हार्मोनल समस्या, दवाएं बालों के झड़ने और टूटने की वजह बनती हैं. इस समस्या से बचने के लिए मेथी के बीज और प्याज से बना हेयर मास्क (Hair Mask) आपकी मदद कर सकता है.

इस तरह बनाएं हेयर मास्क (Make hair mask like this)

तीन चम्मच मेथी के दानों को रातभर के लिए पानी में भिगोएं.

इसके बाद सुबह के समय इन्हें बारीक पीस लें.

इसके बाद एक प्याज को पीसें.

अब एक महीने कपड़े में डालकर इसका रस निकाल लें.

इसके बाद मेथी के पेस्ट में इस रस को मिक्स करें.

इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों तक अच्छे से लगाएं.

करीब एक घंटे तक लगा रहने दें.

इसके बाद सामान्य पानी से सिर धोएं.

फिर माइल्ड शेंपू से साफ करें.

जानें इस हेयर मास्क के फायदे (Know the benefits of this hair mask)

फायदा 1

ये मास्क बालों को मजबूत बनाने के साथ उनका रूखापन खत्म करेगा. साथ ही बालों को सिल्की बनाने और उन्हें रिपेयर करने में मदद करेगा.

फायदा 2

ये हेयर मास्क बालों की ग्रोथ बेहतर करता है, संक्रमण को रोकता है और बालों को सफेद होने से बचाता है. यदि आप हफ्ते में एक दिन भी इस मास्क का प्रयोग करते हैं तो हेयर लॉस की समस्या ठीक होगी.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

