Hair problems treatment: बालों में पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाएं ये तेल, हेयर हो जाएंगे काले,घने, मजबूत और मुलायम

Hair problems treatment: आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसके बाल काले, घने, लंबे और खूबसूरत दिखें. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बालों की देखभाल के लिए नारियल का तेल, आर्गन का तेल, एवोकैडो का तेल, रोजहिप ऑयल आदि जैसे प्राकृतिक तेल बहुत अच्छे होते हैं. ये बालों को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करते हैं. इनके अलावा जोजोबा ऑयल भी बालों का खास ख्याल रखता है. आप इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं.

बालों को हमेशा हेल्दी रखना है तो उनकी तेल से मालिश जरूर करें. जोजोबा तेल की मसाज करने से बालों की कई समस्याएं दूर होती हैं. इनमें रूसी, रूखे बाल, भंगुर बाल, बालों का झड़ना, दोमुंहे बालों की समस्या आदि शामिल हैं.

बालों पर इस तरहद लगाएं जोजोबा तेल (Apply jojoba oil on hair like this)

थोड़ा जोजोबा तेल लें और इसे स्कैल्प के साथ-साथ बालों की लंबाई पर भी लगाएं. इसके बाद आप उंगलियों से धीरे-धीरे सिर की मालिश करें. फिर माइल्ड शैम्पू से धोने से पहले इसे 30-40 मिनट के लिए छोड़ दें. हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करें. बालों की देखभाल के लिए जोजोबा तेल का इस्तेमाल करने का ये सबसे आसान तरीका है.

बालों पर इन चीजों के साथ लगाएं जोजोबा तेल (Apply jojoba oil on hair with these things)

1. जोजोबा तेल और नींबू

सबसे पहले एक नींबू लें और इसे आधा काट लें.

अब आधे नींबू का रस निकाल लें.

अब इसमें 2-3 बड़े चम्मच जोजोबा तेल मिलाएं.

इसका इस्तेमाल स्कैल्प की अच्छी तरह से मालिश करने के लिए करें.

30-40 मिनट के लिए स्कैल्प पर लगा रहने दें.

फिर माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें

आप हफ्ते में 2-3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं.

2. जोजोबा और जैतून का तेल

एक कटोरी में दो बड़े चम्मच जैतून का तेल और जोजोबा तेल लें.

इन दोनों को अच्छी तरह से एक साथ मिलाएं.

इस तेल के मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाएं.

कुछ मिनट के लिए स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें.

एक बार हो जाने के बाद, 20-30 मिनट तक इसे लगा रहने दें.

बालों को धोने के लिए माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें.

इसका इस्तेमाल आप सप्ताह में दो बार कर सकते हैं.

3. जोजोबा तेल और केला

एक कटोरे में दो पके केले मैश करें.

इसमें 2 टेबल स्पून जोजोबा तेल मिलाएं. एक साथ मिलाएं.

अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह से हेयर मास्क लगाएं.

अपने पूरे सिर को शावर कैप से ढक लें.

30-40 मिनट के लिए मास्क को लगा रहने दें.

फिर सादे पानी और माइल्ड शैम्पू से धो लें.

इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं.

4. जोजोबा तेल और अंडे की जर्दी

एक कटोरे में एक अंडे की जर्दी लें.

इसमें 2 टेबल स्पून जोजोबा ऑयल मिलाएं.

इन दोनों को आपस में मिलाकर हेयर मास्क तैयार करें.

इसे पूरे बालों और स्कैल्प पर लगाएं.

शावर कैप पहनें और मास्क को 30-40 मिनट के लिए लगा रहने दें.

इसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें.

सप्ताह में एक या दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंं: Cancer prevention habits: कैंसर से बचाती हैं ये 5 हेल्दी आदतें, तंबाकू-स्मोकिंग से दूरी बनाने के अलावा ये काम भी है जरूरी

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

WATCH LIVE TV