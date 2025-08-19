हज पर जाने से पहले जरूर लगवाएं ये वैक्सीन, मेडिकल ऑफिसर बताया वयस्कों के लिए 'जीवनरक्षक' टीके
Advertisement
trendingNow12888099
Hindi NewsHealth

हज पर जाने से पहले जरूर लगवाएं ये वैक्सीन, मेडिकल ऑफिसर बताया वयस्कों के लिए 'जीवनरक्षक' टीके


बच्चों की सेहत के लिए वैक्सीन जरूरी होते हैं, वैसे ही वयस्कों के लिए भी ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं. ऐसे में नियमित रूप से जरूरी टीके लगवाकर आप गंभीर बीमारियों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हज पर जाने से पहले जरूर लगवाएं ये वैक्सीन, मेडिकल ऑफिसर बताया वयस्कों के लिए 'जीवनरक्षक' टीके

वैक्सीन बीमारियों से बचाव का एक कारगर उपाय है. जन्म के साथ ही व्यक्ति की सेहत को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे टीके लगाएं जाते हैं. लेकिन ऐसा मानना गलत है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए ही जरूरी होते हैं. कुछ बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ हावी होती है, ऐसे में वयस्कों के लिए भी कुछ अहम टीके होते हैं जिन्हें लगवाना सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है.

नोएडा स्थित सीएचसी भंगेल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर और गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी वैक्सीन वयस्कों को लगवानी चाहिए और इन्हें न लगवाने पर क्या जोखिम हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- खाने के कितने मिनट बाद पानी पीना चाहिए? आयुष मंत्रालय ने बताए- आयुर्वेद के गोल्डन रूल्स, शरीर में लगेगा खाना-आंतें होंगी मजबूत

वयस्कों के लिए जरूरी टीके

फ्लू वैक्सीन

यह टीका हर साल लगवाना चाहिए क्योंकि इसका वायरस स्ट्रेन हर साल बदलता है. खासतौर पर उम्रदराज, डायबिटीज या अन्य क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित लोगों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए.

हेपेटाइटिस बी वैक्सीन

यह उन लोगों को लगवानी चाहिए जो हेल्थकेयर सेक्टर में काम करते हैं, अधिक यात्रा करते हैं या हाई रिस्क जोन में रहते हैं. यह वैक्सीन लिवर को इंफेक्शन से बचाती है. लिवर डिजीज के सबसे ज्यादा मामले हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही आते हैं. 

एचपीवी वैक्सीन

यह टीका 45 साल तक की महिलाओं को लगवाना जरूरी है. यह सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद करता है. सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली मौत का एक अहम कारण है. ऐसे में यह वैक्सीन जितनी जल्दी लगवाया जाए, उतना फायदेमंद होता है. 

टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन

हर 10 साल में इसका बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है. ये सामान्य चोट या घाव के बाद होने वाले इंफेक्शन से बचाते हैं. हालांकि  ज्यादातर लोगों को यही जानकारी है कि चोट के तुरंत बाद इंफेक्शन से बचने के लिए ये टीका जरूरी है. 

शिंगल्स वैक्सीन

यह टीका 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जरूर लगवाना चाहिए. यह वैरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होने वाले इंफेक्शन से बचाव करता है.

यात्रा के अनुसार लगने वाली वैक्सीन 

हेल्थ एक्सपर्ट बताती हैं कि टाइफाइड वैक्सीन दक्षिण एशिया यात्रा करने वालों के लिए जरूरी. वहीं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हज यात्रा करने वालों के लिए और येलो फीवर वैक्सीन अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका जाने वालों के लिए जरूरी है.

क्यों जरूरी हैं ये वैक्सीन?

डॉ. मीरा पाठक बताती हैं कि बहुत से वयस्क इन टीकों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है. समय पर टीका लगवाने से न केवल रोगों से सुरक्षा मिलती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है.

इसे भी पढ़ें- कर्नाटक में 40 दिनों में 23 मौत, कोविड वैक्सीन- हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन पर ICMR ने किया बड़ा खुलासा
 

 

About the Author
author img
IANS

TAGS

life saving vaccines for adults

Trending news

गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
ऑनलाइन गेमिंग बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना-सट्टेबाजी अब दंडनीय अपराध
Betting Apps
ऑनलाइन गेमिंग बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना-सट्टेबाजी अब दंडनीय अपराध
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
Asaduddin Owaisi
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
china taiwan tension
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Supreme Court
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
income tax
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
PM Modi
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
;