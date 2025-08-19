हज पर जाने से पहले जरूर लगवाएं ये वैक्सीन, मेडिकल ऑफिसर बताया वयस्कों के लिए 'जीवनरक्षक' टीके

वैक्सीन बीमारियों से बचाव का एक कारगर उपाय है. जन्म के साथ ही व्यक्ति की सेहत को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे टीके लगाएं जाते हैं. लेकिन ऐसा मानना गलत है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए ही जरूरी होते हैं. कुछ बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ हावी होती है, ऐसे में वयस्कों के लिए भी कुछ अहम टीके होते हैं जिन्हें लगवाना सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है.

नोएडा स्थित सीएचसी भंगेल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर और गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी वैक्सीन वयस्कों को लगवानी चाहिए और इन्हें न लगवाने पर क्या जोखिम हो सकते हैं.

वयस्कों के लिए जरूरी टीके

फ्लू वैक्सीन

यह टीका हर साल लगवाना चाहिए क्योंकि इसका वायरस स्ट्रेन हर साल बदलता है. खासतौर पर उम्रदराज, डायबिटीज या अन्य क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित लोगों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए.

हेपेटाइटिस बी वैक्सीन

यह उन लोगों को लगवानी चाहिए जो हेल्थकेयर सेक्टर में काम करते हैं, अधिक यात्रा करते हैं या हाई रिस्क जोन में रहते हैं. यह वैक्सीन लिवर को इंफेक्शन से बचाती है. लिवर डिजीज के सबसे ज्यादा मामले हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही आते हैं.

एचपीवी वैक्सीन

यह टीका 45 साल तक की महिलाओं को लगवाना जरूरी है. यह सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद करता है. सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली मौत का एक अहम कारण है. ऐसे में यह वैक्सीन जितनी जल्दी लगवाया जाए, उतना फायदेमंद होता है.

टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन

हर 10 साल में इसका बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है. ये सामान्य चोट या घाव के बाद होने वाले इंफेक्शन से बचाते हैं. हालांकि ज्यादातर लोगों को यही जानकारी है कि चोट के तुरंत बाद इंफेक्शन से बचने के लिए ये टीका जरूरी है.

शिंगल्स वैक्सीन

यह टीका 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जरूर लगवाना चाहिए. यह वैरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होने वाले इंफेक्शन से बचाव करता है.

यात्रा के अनुसार लगने वाली वैक्सीन

हेल्थ एक्सपर्ट बताती हैं कि टाइफाइड वैक्सीन दक्षिण एशिया यात्रा करने वालों के लिए जरूरी. वहीं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हज यात्रा करने वालों के लिए और येलो फीवर वैक्सीन अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका जाने वालों के लिए जरूरी है.

क्यों जरूरी हैं ये वैक्सीन?

डॉ. मीरा पाठक बताती हैं कि बहुत से वयस्क इन टीकों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है. समय पर टीका लगवाने से न केवल रोगों से सुरक्षा मिलती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है.

