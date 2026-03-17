हरीश राणा की इमोशनल विदाई, पैसिव यूथेनेशिया में क्यों लगता है 2 से 3 हफ्ते का समय? डॉक्टर से समझिए पूरा मेडिकल प्रॉसेस

इन दिनों पैसिव यूथेनेशिया एक बार फिर से चर्चा में है. हरीश राणा के मामले में परिवार ने बेटे को इमोशनल विदाई दी है. इसके बाद हरीश के उपचार को धीरे-धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई. डॉक्टर के अनुसार यह प्रक्रिया एकदम से नहीं होती है. इस प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है. आकाश हेल्थकेयर के इंटरनल मेडिसिन के HOD डॉक्टर राकेश पंडित से जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका मेडिकल प्रोटोकॉल क्या है?

क्या होता है पैसिव यूथेनेशिया?

डॉक्टर राकेश पंडित के अनुसार पैसिव यूथेनेशिया में मरीज को जिंदा रखने वाले सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाओं को धीरे-धीरे हटाया जाता है. इस प्रक्रिया में शरीर को नेचुरल तरीके से अंत की ओर बढ़ने दिया जाता है.

2-3 हफ्ते क्यों लगते हैं?

डॉक्टर के अनुसार यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है. हर एक चरण में मेडिकल मॉनिटरिंग जरूरी होती है. इसलिए इसमें समय लगता है.

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मेडिकल असेसमेंट

सबसे पहले डॉक्टर्स की टीम यह देखती है कि मरीज irreversible condition में है. यानी मरीज की रिकवरी संभव नहीं है.

कानूनी और नैतिक परमिशन

भारत में पैसिव यूथेनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) की गाइडलाइंस के अनुसार अस्पताल की एथिक्स कमेटी और परिवार की सहमति जरूरी होती है.

लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया

डॉक्टर के अनुसार मरीज के सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर को एकदम से नहीं हटाया जाता है. धीरे-धीरे सपोर्ट कम किया जाता है ताकि मरीज को तकलीफ ना हो.

पैलिएटिव केयर

इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को दर्द, सांस में तकलीफ या फिर बेचैनी से राहत देने के लिए दवाई दी जाती है. इसी वजह से यह प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है.

2 से 3 हफ्ते का समय लगना असामान्य नहीं

डॉक्टर के अनुसार पैसिव यूथेनेशिया में मरीज को सम्मानजनक और दर्द रहित विदाई दी जाती है. लाइफ सपोर्ट हटाने के बाद भी शरीर कुछ समय तक काम करता है. हर मरीज की स्थिति अलग-अलग होती है. ऐसे में 2 से 3 हफ्ते का समय लगना असामान्य नहीं है.

परिवार के लिए होता है बेहद मुश्किल समय

पैसिव यूथेनेशिया किसी भी परिवार के लिए बेहद इमोशनल समय होता है. वह अपने सदस्य के साथ आखिरी समय बिताते हैं, वहीं दूसरी ओर धीरे-धीरे हालत बिगड़ते देखना भी मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है. यह समय इमोशनली काफी मुश्किल होता है.

क्या हर केस में लगता है इतना समय

नहीं हर मरीज की शारीरिक स्थिति काफी अलग होती है, बीमारी की गंभीरता और सपोर्ट सिस्टम पर निर्भरता के आधार पर समय अलग-अलग हो सकता है. कई मामलों में कुछ दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वहीं कुछ केस में हफ्तों का समय लग सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.