ये 3 फूड्स ब्लड डिटॉक्स समेत 500 काम करने वाले जिगर के लिए जहर, हार्वर्ड डॉ. ने बताया फैटी लिवर ठीक करने के लिए क्या खाएं

लिवर शरीर के उन अंगों में से एक है जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनकी सेहत को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है. लिवर 500 से भी अधिक कार्यों को करता है, जिसमें ब्लड को डिटॉक्स करने से लेकर फैट को तोड़ने और पोषक तत्वों को प्रोसेस करना शामिल हैं. इतना ही नहीं लिवर अपनी सफाई खुद करने की क्षमता भी रखता है.

लेकिन हाई शुगर, फैट वाले जंक और फास्ट फूड्स जैसे मॉडर्न फूड्स हैबिट्स के कारण इसमें गंदा फैट भरने लगता है. इस कंडीशन को फैटी लिवर कहा जाता है. शराब इस कंडीशन को और भी गंभीर बना देता है. ऐसे में लिवर को रिकवर करने से लिए हेल्दी फूड्स की जरूरत होती है. ऐसे में हेल्दी लिवर के लिए किन फूड्स से दूरी रखनी है और किसे खाना है, यहां आप हार्वर्ड से प्रशिक्षित और लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ सेठी से जान सकते हैं.

लिवर को डैमेज करने वाले फूड्स

फ्रूट्स जूस

फ्रूट जूस में फाइबर न के बराबर होती है और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में फाइबर के बिना, चीनी बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है, जिससे में लिवर में फैट बनने लगता है. डॉ. सेठी इसे फैटी लिवर के लिए सबसे खराब भोजन बताते हैं. इससे फैटी लिवर की समस्या भी बढ़ती है और इसके होने का भी खतरा होता है.

ज्यादा पके केले

इनमें उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स और अधिक चीनी होती है. स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं लेकिन फैटी लिवर के मरीजों के लिए चीनी स्पाइक्स के कारण प्रेशर बढ़ जाता है. हालांकि केले को प्रोटीन या फाइबर के साथ मिलाने से चीनी के प्रभाव को धीमा करने में मदद मिल सकती है.

शुगर हैवी स्मूदी

स्मूदी में शुगर वाले फल, सिरप या आइसक्रीम होते हैं. ऐसे में डॉ सेठी चेतावनी देते हैं कि इस तरह के मिश्रण से लिवर में फैट का तेजी से जमा होने लगता है. हेल्दी चीजों से बनी ड्रिंक जरूरी नहीं आपके सेहत के लिए हेल्दी हो.

फैटी लिवर को रिवर्स करने वाले फूड्स

ग्रीन टी

रिसर्च के अनुसार, ग्रीन टी कैटेचिन से भरपूर होती है जो लिवर की सूजन को कम करने में मदद करती है और फैट के स्तर को कम कर सकती है. ऐसे में डॉ. सेठी ने इसे इसके एंटीऑक्सीडेंट के लिए उच्च स्थान दिया है, जो लिवर पुनर्जनन में सहायता करते हैं. हालांकि, एक दिन में 4-5 कप ग्रीट टी से अधिक पीने से बचना चाहिए.

चुकंदर

बीटाइन से भरपूर, चुकंदर लिवर डिटॉक्स में सहायता कर सकता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है. डॉ. सेठी फैटी लिवर वाले लोगों को इसके सेवन की सलाह देते हैं, चाहे इसे कच्चा, जूस के रूप में या भुना हुआ खाया जाए.

बेरीज

ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज पॉलीफेनॉल और एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं, जो बेहतर लिवर हेल्थ और कम सूजन से जुड़े हैं. इन फूड्स में शुगर की मात्रा कम होने के साथ फाइबर बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जो इसे लिवर के लिए हेल्दी विकल्प बनाता है.

चिया और सब्जा सीड्स

डॉ. सेठी बताते हैं कि ये बीज चीनी के अवशोषण को धीमा करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैट और फाइबर होता है जो मेटाबॉलिक हेल्थ को बूस्ट करके लिवर को सपोर्ट करते हैं. रोजाना पानी में या स्मूदी में एक चम्मच इन बीजों को मिलाकर खाना सेहत के लिए फायदेमंद है.

एवोकाडो

मोनोअनसैचुरेटेड वसा और ग्लूटाथियोन से भरपूर, एवोकाडो लिवर के काम को सपोर्ट करते हैं. डॉ. सेठी सूजन को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में सुधार के लिए इसे बेहतरीन विकल्प बताते हैं.

ब्लैक कॉफी

बिना दूध और चीनी के बनायी गई ब्लैक कॉफी लिवर के लिए सेहतमंद होती है. यह लिवर फाइब्रोसिस के खतरे को कम करने के साथ एंजाइम के स्तर में सुधार करता है. डॉ. सेठी इसे फैटी लिवर के लिए सबसे अच्छा मानते है, बेशर्त इसे क्वालिटी बीन्स के साथ बनाया जाए.

