क्या अधपका चिकन खाने से शरीर में लकवा मार सकता है? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर से जानिए
Advertisement
trendingNow12921290
Hindi NewsHealth

क्या अधपका चिकन खाने से शरीर में लकवा मार सकता है? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर से जानिए

अधपके चिकन खाने से होने वाले  गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक रेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्ड है, जो पैरालाइसिस का कारण बन सकता है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी इसके 4 मेजर वॉर्निंग साइंस पर फोकस कर रहे हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या अधपका चिकन खाने से शरीर में लकवा मार सकता है? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर से जानिए

Undercooked Chicken and Paralysis: नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन खाना एक पसंदीदा आदत है, लेकिन क्या आप भी कभी-कभी इसे बिना पूरी तरह पकाए खाते हैं. हार्वर्ड, एम्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (Dr. Saurabh Sethi) ने एक पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट में, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के बारे में जानकारी शेयर की, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्व्स पर हमला करती है, इसका रिश्ता अधपके चिकन खाने से भी है.

9 मार्च को पोस्ट किए गए एक वीडियो में, डॉ. सेठी ने कहा कि GBS बीमारी इन्फ्लूएंजा, कोविड-19 या फूड पॉइजनिंग जैसी डिजीज के बाद अपीयर हो सकती है. उन्होंने अपने पोस्ट का कैप्शन दिया: 'क्या अधपका चिकन आपके शरीर को पैरालाइज कर सकता है?'

गिलियन-बैरे सिंड्रोम की वॉर्निंग साइंस
वीडियो में, डॉ. सेठी ने 4 मेजर वॉर्निंग साइंस बताए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. पैरों से शुरू होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी, बोलने और निगलने में दिक्कत, ब्लैडर और आंतों की समस्याएं, और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में तेज दर्द. उन्होंने इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. डॉ. सेठी ने इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एनकरेज किया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

उन्होंने कहा, "पैरों में झुनझुनी के रूप में शुरू होने वाली झुनझुनी आपको पैरालाइज कर सकती है. वॉर्निंग साइंस को जानें. और यहां आपको गिलियन-बैरे सिंड्रोम के बारे में जानने की जरूरत है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम गलती से नसों पर हमला कर देती है, जो फ्लू, कोविड-19 या फ़ूड पॉइजनिंग के बाद हो सकती है. यहां चार चेतावनी के संकेत दिए गए हैं."

1.  पेशाब या मल त्याग में दिक्कत, उन्होंने कहा, "पहला, मांसपेशियों में कमजोरी. ये पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे संभावित रूप से पूरे शरीर में पैरालाइसिस हो सकता है."

2. "दूसरा इशारा, निगलने और बोलने में दिक्कत है."

3. उन्होंने आगे कहा, "तीसरा, ब्लैडर और आंत से जुड़ी परेशानिया."

4. डॉ. सेठी ने कहा, "चौथा: पीठ, जांघों या हाथ-पैरों में तेज दर्द, जलन या चुभन."

डॉक्टर ने आखिर में कहा, "अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें. साथ ही उन्होंने इसको लेकर अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

ChickenFood PoisoningParalysisguillain barre syndromeGBS

Trending news

प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड, क्यों घिरी कांग्रेस पार्टी?
Kerala Congress
प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ बड़ा कांड, क्यों घिरी कांग्रेस पार्टी?
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
;