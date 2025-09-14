क्या अधपका चिकन खाने से शरीर में लकवा मार सकता है? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर से जानिए

Undercooked Chicken and Paralysis: नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन खाना एक पसंदीदा आदत है, लेकिन क्या आप भी कभी-कभी इसे बिना पूरी तरह पकाए खाते हैं. हार्वर्ड, एम्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (Dr. Saurabh Sethi) ने एक पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट में, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के बारे में जानकारी शेयर की, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्व्स पर हमला करती है, इसका रिश्ता अधपके चिकन खाने से भी है.

9 मार्च को पोस्ट किए गए एक वीडियो में, डॉ. सेठी ने कहा कि GBS बीमारी इन्फ्लूएंजा, कोविड-19 या फूड पॉइजनिंग जैसी डिजीज के बाद अपीयर हो सकती है. उन्होंने अपने पोस्ट का कैप्शन दिया: 'क्या अधपका चिकन आपके शरीर को पैरालाइज कर सकता है?'

गिलियन-बैरे सिंड्रोम की वॉर्निंग साइंस

वीडियो में, डॉ. सेठी ने 4 मेजर वॉर्निंग साइंस बताए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. पैरों से शुरू होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी, बोलने और निगलने में दिक्कत, ब्लैडर और आंतों की समस्याएं, और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में तेज दर्द. उन्होंने इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. डॉ. सेठी ने इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एनकरेज किया.

उन्होंने कहा, "पैरों में झुनझुनी के रूप में शुरू होने वाली झुनझुनी आपको पैरालाइज कर सकती है. वॉर्निंग साइंस को जानें. और यहां आपको गिलियन-बैरे सिंड्रोम के बारे में जानने की जरूरत है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम गलती से नसों पर हमला कर देती है, जो फ्लू, कोविड-19 या फ़ूड पॉइजनिंग के बाद हो सकती है. यहां चार चेतावनी के संकेत दिए गए हैं."

1. पेशाब या मल त्याग में दिक्कत, उन्होंने कहा, "पहला, मांसपेशियों में कमजोरी. ये पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे संभावित रूप से पूरे शरीर में पैरालाइसिस हो सकता है."

2. "दूसरा इशारा, निगलने और बोलने में दिक्कत है."

3. उन्होंने आगे कहा, "तीसरा, ब्लैडर और आंत से जुड़ी परेशानिया."

4. डॉ. सेठी ने कहा, "चौथा: पीठ, जांघों या हाथ-पैरों में तेज दर्द, जलन या चुभन."

डॉक्टर ने आखिर में कहा, "अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें. साथ ही उन्होंने इसको लेकर अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.