बार-बार बुरे सपने तोड़ रहे हैं रातों की नींद, हल्के में न लें, गंभीर बीमारी का हो सकता है इशारा
रात में आने वाले सपने को हम अक्सर भुला देना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:23 AM IST
Nightmares: अगर आप अक्सर सोते वक्त डरावने और परेशान करने वाले सपने देखते हैं तो इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज न करें. एक रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि हफ्ते में एक या उससे ज्यादा बार बुरे सपने देखना समय से पहले मौत का संकेत हो सकता है. ये सिर्फ डराने वाला सपना नहीं, बल्कि आपकी सेहत से जुड़ी किसी गहरी परेशानी का इशारा भी हो सकता है.

मौत का खतरा
लंदन के इम्पीरियल कॉलेज में की गई एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि बार-बार बुरे सपने आने वाले लोगों में उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाती है और उनके अंदर 70 साल से पहले मौत का खतरा भी तीन गुना तक बढ़ जाता है. इस स्टडी में करीब 1.80 लाख लोगों को शामिल किया गया, जिनमें एडल्ट्स के साथ-साथ बच्चे भी थे.

एजिंग में तेजी
रिसर्च में ये बात सामने आई कि बुरे सपनों से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है. ये हार्मोन सिर्फ मेंटली ही नहीं, बल्कि फिजिकली भी नुकसान पहुंचाता है. इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और इंटरनल ऑर्गंस पर असर पड़ने लगता है. धीरे-धीरे ये असर हमारी उम्र बढ़ाने वाले क्रोमोसोम्स पर भी पड़ता है, जिससे इंसान के बूढ़ा होने की प्रॉसेस तेज हो जाती है.

बीमारियों से लड़ना होगा मुश्किल
डॉक्टरों का मानना है कि इस चेंज की वजह से इंसान की बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर होने लगती है. यही नहीं, बुरे सपने आने का रिश्ता मेंटल डिजीज से भी जोड़ा गया है. जिन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जायटी या पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी परेशानियां होती हैं, उन्हें बुरे सपने आने की आशंका ज्यादा होती है. इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि स्किजोफ्रेनिया, डिमेंशिया और पार्किंसन के शुरुआती लक्षणों में भी बुरे सपने देखे जा सकते हैं.

हार्ट डिजीज का रिस्क
इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी देखा गया कि बुरे सपने आने वाले लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. दरअसल, जब नींद के दौरान हमारा दिमाग तनाव में होता है, तो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता है. ये सारे बदलाव धीरे-धीरे एक गंभीर परेशानी का रूप ले सकते हैं.

बढ़ रही है तादाद
रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बीते कुछ सालों में बुरे सपने देखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. 2021 में 11 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्हें बार-बार बुरे सपने आते हैं, जबकि 2019 में ये नंबर सिर्फ 6.9 फीसदी था. ये इजाफा यह बताने के लिए काफी है कि हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ किस कदर अफेक्ट हो रही है.

इलाज
हालांकि बुरे सपनों का कोई तय इलाज अभी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ मामलों में साइकोथेरेपी काफी असरदार साबित हो सकती है. इस तकनीक में पेशेंट की मेंटल कंडीशन को समझकर उसके डर या स्ट्रेस का इलाज किया जाता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

