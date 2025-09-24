नेचुरल तरीके से करें इलाज, सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए करें आयुर्वेदिक उपाय
Advertisement
trendingNow12935101
Hindi NewsHealth

नेचुरल तरीके से करें इलाज, सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए करें आयुर्वेदिक उपाय

Ayurveda Benefits from Head to Toe: हमारी सेहत के लिए आयुर्वेद बेहद फायदेमंद है. सर से लेकर पैर तक, सारे बॉडी पार्ट के हेल्थ में आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको आयुर्वेद के फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेचुरल तरीके से करें इलाज, सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए करें आयुर्वेदिक उपाय

Ayurveda Benefits: आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल सिस्टम है, जिसे बाद में विकसित हुई दूसरे मेथड के लिए प्रेरणा माना गया. आज लोग नेचुरल और सेफ इलाज के लिए आयुर्वेद की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं. आयुर्वेद में शरीर के सारे पार्ट के हेल्थ के लिए खास औषधियों और इलाज का जिक्र दिया गया है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर से लेकर पैर तक आयुर्वेद आपकी कैसे मदद कर रहा है.

 

बालों के लिए भृंगराज के फायदे
बालों के लिए भृंगराज का प्रयोग अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह न केवल बालों को झड़ने से रोकता है, बल्कि उन्हें मजबूत, घने और प्राकृतिक रूप से काला बनाए रखने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्किन के लिए एलोवेरा के फायदे
त्वचा की देखभाल के लिए एलोवेरा अत्यंत उपयोगी है. एलोवेरा के गुण त्वचा को नमी प्रदान करते हैं, उसे स्वस्थ बनाते हैं और सूजन या दाग-धब्बों को कम करने में सहायक होते हैं.

 

हार्ट के लिए अर्जुन और तुलसी के फायदे
हृदय स्वास्थ्य के लिए अर्जुन और तुलसी का सेवन आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. अर्जुन हृदय की धड़कन को संतुलित करता है और रक्तवाहिनियों को मजबूत बनाता है, जबकि तुलसी शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है.

 

पित्ताशय के लिए गुड़हल के फायदे
गुड़हल पित्ताशय के लिए लाभकारी है, यह पित्त से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करता है और पाचन को सुधारता है. भूमि आंवला यकृत या जिगर के लिए अत्यंत उपयोगी है, यह लिवर को मजबूत बनाता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. कालमेघ अग्न्याशय, सिरा और धमनियों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.

 

ब्रेन के लिए नीम, पीपल, शीशम के फायदे
नीम, पीपल, शीशम और नीमगिलोय मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और रक्त शुद्धि में योगदान देते हैं. ब्राह्मी और शंकपुष्पी मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लाभकारी हैं, ये स्मृति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं.

 

आंखों के लिए हरड़, बेहेड़ा और आंवला के फायदे
आंखों के लिए हरड़, बेहेड़ा और आंवला अत्यंत उपयोगी हैं. ये दृष्टि शक्ति को बनाए रखते हैं और आंखों से संबंधित रोगों को कम करते हैं. कान के स्वास्थ्य के लिए सुदर्शन लाभकारी है, जबकि गले के लिए मुलेठी का उपयोग किया जाता है. फेफड़ों के लिए वासा और गंभारी के उपयोग से श्वसन प्रणाली मजबूत होती है.

 

प्लीहा के लिए शरपुंखा के फायदे
प्लीहा के लिए शरपुंखा लाभकारी है. आमाशय के लिए हरड़, बेहेड़ा और आंवला पेट की समस्याओं को कम करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं. किडनी के स्वास्थ्य के लिए पुनर्नवा और गोखरू लाभकारी हैं, जो मूत्र प्रणाली को ठीक रखते हैं. मूत्राशय के लिए पलाश और गोखरू का प्रयोग लाभदायक होता है.

 

घुटनों और जोड़ों के लिए पारिजात के फायदे
आयुर्वेद में घुटनों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए पारिजात (हार-श्रृंगार) का प्रयोग किया जाता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है. आध्यात्मिक स्वास्थ्य और आत्मा के संतुलन के लिए एडी आक (अर्क) का प्रयोग लाभकारी माना गया है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

ayurveda usesayurveda benefits from head to toe

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;