/ब्रेन ट्यूमर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डॉक्टर की इस बात को ना करें नजरअंदाज

ऑफिस में काम का प्रेशर और पर्सनल लाइफ की समस्या...लगभग हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी समस्या से परेशान है. इन समस्या की वजह से तनाव भी काफी ज्यादा होता है. तनाव लेने की वजह से कई बार सिरदर्द होता है. कई बार लोगो सिरदर्द को तनाव की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. क्या आप जानते हैं सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है. फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी विभाग की निदेशक डॉ. ज्योति बाला शर्मा से जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण.
ब्रेन ट्यूमर एक सीरियस कंडीशन है. ब्रेन ट्यूमर की समस्या में दिमाग के आस-पास वाली वेसेल्स में गांठ बन जाती है. दिमाग में गांठ तब बनती है जब दिमाग की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से तेजी से बढ़ने लगती है. तो यह ट्यूमर बन जाती है. कई बार गांठ धीरे-धीरे बढ़ती है वहीं कई बार गांठ तेजी से बढ़ती है. आइए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण.
अगर अचानक और लगातार सिरदर्द है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सुबह उठने पर सिरदर्द होना, उल्टी और चक्कर जैसा महसूस होना भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है.
अगर आपको धुंधला या डबल विजन दिख रहा है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डबल विजन और धुंधला दिखना ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है. कई बार लोग धुंधला दिखने को कमजोर आंखों की रोशनी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इन संकेत को पहचान समय पर ब्रेन ट्यूमर की समस्या को दूर कर सकते हैं.
हाथ-पैर, कमर और पीठ में सुन्नपन की समस्या होना भी ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है. कई बार सुन्नपन होने की वजह से शरीर का बैलेंस खो जाता है.
बोलने में दिक्कत होना जैसे अचानक जीभ का लड़खड़ाना, शब्द का साफ नहीं निकलना ये भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है. बोलने में दिक्कत होने पर इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.
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