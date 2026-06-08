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ब्रेन ट्यूमर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डॉक्टर की इस बात को ना करें नजरअंदाज

ब्रेन ट्यूमर की समस्या बेहद सीरियस समस्या है. दिमाग में गांठ होने पर शरीर में ये लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों को अनदेखी नहीं करना चाहिए.

Written ByShilpa
Published: Jun 08, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:44 PM IST
ब्रेन ट्यूमर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डॉक्टर की इस बात को ना करें नजरअंदाज

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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