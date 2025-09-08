बुजुर्गों के लिए क्यों जरूरी है फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी? जेपी नड्डा ने बताई इसकी अहमियत

World Physiotherapy Day 2025: फिजियोथेरेपी सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बेहतर लाइफ क्वालिटी एनश्योर करती है. यही वजह है सरकार इसको प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार 8 सितंबर को हेल्दी एजिंग इनिशिएटिव्स के अहम हिस्से के रूप में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया. हेल्थकेयर में फिजियोथेरेपिस्ट्स की अहम रोल को याद करने के लिए हर साल 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है.

फिजियोथेरेपी की जरूरत

जेपी नड्डा ने गिरने, स्ट्रोक और दूसरे कंडीशंस के बाद मूवमेंट को मजबूत करने में फिजियोथेरेपी की अहमियत पर जोर दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के मौके पर, आइए हम मोबिलिटी में सुधार, आजादी को बढ़ाने और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बेहतर लाइफ क्वालिटी एनश्योर करने में फिजियोथेरेपी के अहम रोल अदा करने को स्वीकार करें."

इस साल वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का थीम है: "हेल्दी एजिएंग - गिरने और दुर्बलता में फिजियोथेरेपी का रोल". नड्डा ने कहा, "ये बुजुर्गों में गिरने से बचाव और उनकी कमजोरी को मैनेज करने में इसकी अहमियत को उजागर करता है, और एक्टिव सम्मानजनक एजिंग की ओर उनके सफर में मददगार है. आइए हम देश भर में हेल्दी एजिंग इनिशिएटिव्स के एक अहम हिस्से के रूप में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देते रहें."

पीठ के दर्द के लिए जरूरी

खास तौर से पीठ दर्द के इलाज के लिए जानी जाने वाली फिजियोथेरेपी, स्ट्रोक, खेल जे जुड़ी चोटों, ऑपरेशन के बाद की सर्जरी, पुराने दर्द को मैनेज और गिरने से पीड़ित बुजुर्गों की सेहत को वापस हासिल करने में भी अहम रोल अदा करती है.

सरकार की कोशिश

इस बीच, मंत्री ने भारत में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का भी उल्लेख किया. सीनियर सिटीजंस से स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठाने की गुजारिश करते हुए नड्डा ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों और एजिंग पॉपुलेशन के फायदे के लिए कई योजनाएं उपलब्ध कराई हैं."

देश भर में 1.6 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को प्राइमरी हेल्थकेयर दे रहे हैं. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजंस को परिवार के आधार पर 5 लाख रुपये तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देती है.

सरकार ने बुजुर्गों की हेल्थ और वेलफेयर पर फोकस होने वाले कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली (NPHCE). ये प्राइमरी और टर्शियरी लेवल पर समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं देता है, और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY), जो फिजिकल और एसिस्टेड लिविंग डिवाइस देती है.

