जान के दुश्मन बने डेंगू-मलेरिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दे दिया अलर्ट! एक क्लिक में पता करें बचाव के तरीके

Increase in Dengue and Malaria Cases: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जो कि कई बीमारियों को बुलावा दे रही है. खासकर ये स्थिति मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होती है, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया और चिकगुनिया जैसे वेक्टर जनित बीमारियाों का खरता तेजी से बढ़ रहा है. इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से तुरंत रोकथाम के लिए कार्रवाई करने को कहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की डिटेल्ड एडवाइजरी

डेंगू और मलेरिया के बढ़ती स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 11 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने देशभर में इसके बढ़ते मामलों पर समीक्षा किया. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की. इसके जरिए ये कहा गया है पोस्ट-मानसून सीजन में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में इसको लेकर प्रशासनिक और व्यक्तिगत लेवल पर सतर्कता बरतने की जरूरत है.

20 दिनों के अंदर डिटेल्ड एक्शन प्लान

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मुख्यमंत्रियों को पर्सनल लेवल पर इस कंडीशन की निगरानी करने को कहा है. इसके साथ ही सभी राज्यों से 20 दिनों के अंदर बीमारी की रोकथाम और कंट्रोल के लिए डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है. वहीं, नगर निगम, नगर पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों को आम जनता को जागरूक करने को कहा है.

दिल्ली NCR में हाई लेवल मीटिंग

केंद्र सरकार के अंदर आने वाले अस्पताल को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे दवाइयों, टेस्टिंग किट्स, बिस्तरों और मच्छर नियंत्रण जैसे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखें. वहीं दिल्ली-एनसीआर में डेंगू और मलेरिया के खतरे को रोकने के लिए पहले ही हाई लेवल मीटिंग की जा चुकी है.

भारत ने मलेरिया के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी

हालांकि स्वास्थ्य मंत्रायल ने ये कहा है कि भारत ने पिछले एक दशक में मलेरिया के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी है. 2015 से 2024 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 78% की कमी आई है और इससे जुड़ी मौतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. वहीं 2022 से 2024 के बीच 160 जिलों में एक भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है और 33 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों में यह आंकड़ा एक से भी कम है. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है. इसके साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त देश बनाना है.

डेंगू और मलेरिया को टालने के तरीके

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से मानसून के बाद मच्छरों से होने वाली वेक्टर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया के प्रति सतर्क रहने की आग्रह की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि वेक्टर जनित बीमारियां फिर से न हो, इसके लिए निरंतर जागरूकता, तैयारी होनी चाहिए. साथ ही जलभराव वाले इलाकों में मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव, साफ-सफाई और समय रहते इलाज इस खतरे को टाल सकता है.