कैंसर की दवाएं सस्ती, 10 हजार मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, जानिए बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या-क्या मिला?

Health Sector Budget 2025: इस साल के बजट को लेकर हेल्थकेयर सेक्टर ने काफी उम्मीदें लगाई थी, इसमें फील्ड में सरकारी खर्च को बढ़ाने की बात की गई है, और कई जरूरी चीजों में टैक्स रिफॉर्म का फायदा मिलेगा, साथ ही लोगों की सुविधाएं भी बढ़ाने की बात की गई है. इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन की जरूरत को पूरी करने पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास ध्यान दिया है. आइए जानते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को क्या-क्या सौगात मिली है.

बजट में हेल्थकेयर सेक्टर को क्या मिला?

1. डे केयर कैंसर सेंटर

सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में देश के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 200 ऐसे सेंटर खोलने का टारगेट रखा गया. इससे काफी गरीब और मिडिल इनकम लोगों को फायदा मिल सकता है, जो कैंसर के महंगे ट्रीटमेंट का खर्च नहीं उठा सकते.

2. कई दवाइयां सस्ती होंगी

कैंसर की 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की लिस्ट में जोड़ा जाएगा. 37 और दवाओं और 13 नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को बेसिक कस्टम ड्यूटी (जहां उन्हें रोगियों को मुफ्त में आपूर्ति की जाती है) से पूरी तरह छूट दी जाएगी. हालांकि, 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% की रियायती सीमा शुल्क वाली सूची में जोड़ा जाना है.

सरकार ने जीएसटी दरों में कमी की और 3 एंटी कैंसर रदवाओं- ट्रैस्टुजुमाब (Trastuzumab), ओसिमर्टिनिब (Osimertinib) और डुरवालुमाब (Durvalumab) को कस्टम ड्यूटी से छूट दी.

लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक साल 2019 में कैंसर के तकरीबन 12 लाख नए मामले और 9.3 लाख मौतों के साथ भारत एशिया में बीमारी के बोझ में दूसरा सबसे बड़ा कंट्रिब्यूटर है. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 13.9 लाख और फिर 2021 और 2022 में क्रमशः 14.2 लाख और 14.6 लाख हो गया.

Importing Drugs / Medicines Becomes Cheaper

36 Lifesaving drugs and medicines to be added to the list of medicines fully exempted from Basic Customs Duty

