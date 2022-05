Health Tips: पेट की जलन और एसिडिटी से तुरंत राहत देंगे ये 5 उपाय, जानें

Health Tips: अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है. कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं, जो एसिडिटी और पेट में होने वाली जलन से आपको राहत दिला सकते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफ स्टाइल के चलते आज एसिडिटी की समस्या आम होती जा रही है. पेट में तेज दर्द, जलन, सूजन, हिचकी आना, पेट फूलना और एसिड रिफ्लक्स इसके सबसे आम लक्षण हैं.

क्या है एसिडिटी

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो उसके बाद भोजन पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है. जो पेट में भोजन को पचाने का काम करता है. जब यह एसिड पेट में जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है. इससे पेट में जलन होने लगती है, जो छाती तक पहुंच जाती है.

एसिडिटी से छुटकारा पाने वाले उपाय- remedies to get rid of acidity

1. एसिडिटी से राहत दिलाता है केला

केले का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है. ये पेट की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है. केला में खूब फाइबर होता है जो पाचन को बढ़ाता है. इतना ही नहीं केला पोटेशियम से भरपूर होता है और पेट में बलगम के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है. जिसके कारण पेट में एसिड नहीं बन पाता. अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो पका हुआ केला खाएं.

2. ठंडी छाछ एसिडिटी से राहत दिलाएगी

एसिडिटी की समस्या में ठंडी छाछ बहुत फायदा देती है. आप पेट की जलन से राहत पाने के लिए एक गिलास ठंड छाछ का सेवन करें, तुरंत आपको आराम मिलेगा. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छाछ में लैक्टिक एसिड होता है जो पट में एसिडिटी को बेअसर कर देता है. वहीं, छाछ में नेचुरल प्रोबायोटिक होता है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया गैस के निर्माण और सूजन को रोकते हैं. जब भी पेट से जुड़ी समस्याएं हों एक गिलास छाछ पी लें, आराम मिलेगा.

3. पाचन को बढ़िया करता है केला

दूध आपके पाचन को मजबूत बनाने में मददगार है. दूध में कैल्शियम की हाई मात्रा होती है, जो इसे हड्डियों के हेल्थ के लिए एक सुपरफूड बनाती है. कैल्शियम पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और पाचन में मदद करता है.

4. बादाम खाने से एसिडिटी में मिलेगा आराम

कच्चा बादाम भी एसिडिटी के लिए काफी फायदेमंद है. बादाम नेचुरल तेलों से भरपूर होता है, जो पट में एसिड को शांत और बेअसर करता है.

5. एसिडिटी से बचाएगी पेपरमिंट टी

पेपरमिंट टी पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. पेपरमिंट (पुदीना) पाचन और पेट दर्द में काफी मदद करता है. अगर आपको एसिड रिफ्लक्स या जीईआरडी है तो पुदीने की चाय पीने से बचें, क्योंकि इससे समस्या और बढ़ सकती है.

Dandruff Remove Tips: बालों में लगाएं ये चीज, डैंड्रफ से हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.